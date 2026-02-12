Denuncian contaminación crónica en El Encón Grande

Desde hace más de 15 años, al menos 20 familias de la zona del Encón Grande vienen denunciando una grave situación de contaminación ambiental provocada por una granja de gallinas ponedoras ubicada sobre la Ruta Provincial 94, a la altura del kilómetro 7, sector conocido como Cerro Dávalos.

Este establecimiento de explotación avícola, acumula en el fondo del predio más de una hectárea de desechos orgánicos, guano de gallina, sin ningún tipo de tratamiento ni sistema de contención. La falta de defensas, drenajes o vertederos adecuados genera un problema que se vuelve crítico cada vez que llueve.

Según relataron los vecinos a El Tribuno, el terreno de la granja se encuentra en pendiente. Cuando se producen lluvias intensas, el agua lava el guano acumulado y lo arrastra como si fuera un cauce natural. "Esa mezcla corre por los canales de riego, ingresa a acequias, contamina una represa cercana y termina desbordando hacia calles y viviendas de la zona. En varios casos, el agua contaminada llegó directamente al interior de nuestras casas", contó uno de los vecinos afectados.

La situación no mejora en períodos de sequía. Por el contrario, la falta de lluvias agrava las condiciones sanitarias: el olor es permanente, la proliferación de moscas es constante y, cuando sopla el viento, los residuos secos se dispersan por el aire, afectando a todos los vecinos el sector.

El guano de gallina ponedora es un fertilizante orgánico concentrado, rico en nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y calcio. Se lo comercializa con compostaje previo.

Los vecinos aseguran haber realizado múltiples denuncias ante organismos de Medio Ambiente y en dependencias policiales. Sin embargo, hasta el momento no se registraron inspecciones efectivas ni medidas concretas que obliguen al propietario de la granja a implementar obras de contención que eviten el escurrimiento de los desechos.

"El problema no es nuevo ni aislado. Está documentado, denunciado y sostenido en el tiempo", remarcan los damnificados, que advierten sobre los riesgos sanitarios y ambientales que implica la contaminación constante del suelo y del agua por parte de la granja.

Denuncias formales confirmaron más de una década de contaminación que fueron ratificadas por los pobladores con copias de los reclamos formales y también imágenes y videos de lo que sucede en el lugar cada vez que llueve con el escurrimiento de las aguas contaminadas.

Una hectárea de desechos de las gallinas ponedoras

Una denuncia presentada ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta confirma que la contaminación denunciada por los pobladores de El Encón Grande y zonas aledañas no es un hecho aislado ni reciente. El reclamo quedó formalizado el 19 de enero de 2026 ante la Dirección de Fiscalización y Control del organismo provincial.

Según consta en el acta oficial, un vecino identificado como Marco Antonio Abiles denunció a la granja avícola "La Montaña", ubicada en El Encon Grande, sobre la Ruta Provincial N° 94, departamento Rosario de Lerma.

La granja avícola denunciada y los escurrimientos.

De acuerdo a la presentación, el establecimiento acumula desde hace años grandes volúmenes de guano de gallina, actualmente dispersos en una superficie mayor a una hectárea, sin ningún tipo de tratamiento ni contención ambiental.

La denuncia detalla que los desechos orgánicos contaminan el suelo, el aire y el agua, generando olores intensos e intolerables.

Además, se advierte que en el mismo predio se incineran gallinas muertas con neumáticos, lo que agrava el impacto ambiental. En períodos de lluvia, el guano se vuelve líquido y es arrastrado por los canales de riego, afectando directamente a propiedades vecinas y cursos de agua de la zona.

Existen innumerables denuncias previas realizadas durante los últimos diez años, en la presentación, se solicitó la adopción de medidas urgentes para frenar la continuidad de las actividades contaminantes.