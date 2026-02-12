PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
30°
12 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Salta
Salta
Roberto Romero
Histórico acuerdo Mercosur - UE
Juicio a Cristina Kirchner
Los Palmeras
Paritarias
Primera Nacional
Lucha contra el narcotráfico
Canasta básica
Salta
Salta
Roberto Romero
Histórico acuerdo Mercosur - UE
Juicio a Cristina Kirchner
Los Palmeras
Paritarias
Primera Nacional
Lucha contra el narcotráfico
Canasta básica

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en enero

El dato lo difundió el INDEC.
Jueves, 12 de febrero de 2026 19:12
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una familia con cuatro integrantes necesitó 1.360.299 pesos para no ser pobre en enero de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). 

Notas Relacionadas

Además, precisó 623.990 pesos para no llegar a ser considerado indigente.

La variación mensual de la canasta alimentaria (CBA) fue de 5,8%, mientras que la básica total (CBT) fue de 3,9%. 

En el reporte de la medición interanual, la canasta alimentaria tuvo una variación de 37,6% y la total fue de 31,6%.

Por primera vez en varios años, el informe de canasta básica se conoció días después del anuncio de la inflación de enero que, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,9% en el primer mes del año y marcó un incremento interanual del 32,4%.

Un adulto necesitó al menos 201.939 pesos para no ser considerado indigente, mientras una familia tipo compuesta por dos mayores y dos niños tuvo que conseguir 623.990 pesos para no quedar bajo esa línea.

En la medición de la pobreza, un adulto solo necesitó 440.226 pesos para no ser considerado pobre, mientras una familia de cuatro zafó de integrar ese conjunto con un piso de 1.360.299 pesos.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD