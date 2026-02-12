Federico Sturzenegger habló de la importancia que tiene la reforma laboral

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, afirmó este jueves que el proyecto de reforma laboral que aprobó esta madrugada el Senado busca “solucionar” los problemas de un país que “no crea puestos de trabajo formales”.

“Esta ley viene a solucionar el problema de que en la Argentina más de la mitad de los trabajadores son informales y hace una década que no se crean puestos de trabajo formales”, aseguró el funcionario.

Sturzenegger destacó que el proyecto “trabaja sobre tres grandes líneas”, que son los gravámenes que ponía el Estado sobre los nuevos empleos, las negociaciones colectivas, y la ‘industria del juicio’.

Para el ministro con esta ley, que aún debe aprobarse en Diputados, “se acabó el ‘carancheo’ del Estado con esos gravámenes sobre los puestos de trabajo que se crean”, dijo a Radio Mitre.

Javier Milei junto a Federico Sturzenegger en la Casa Rosada.

En cuanto a las convenciones colectivas, destacó que lo central es que no habrá más “una negociación laboral única por país” sino que habrá convenios fraccionados de forma que “convenio menor va a prevalecer sobre el mayor para no tener un esquema rígido”

Para que el nuevo sistema funcione, agregó que se incorporó la posibilidad de que haya “sindicatos por empresa”.

Respecto de la denominada ‘industria del juicio’ explicó que no modifica la indemnización de un mes por año trabajado, “sino a los fallos judiciales que acrecentaban los montos de manera significativa, y hacían las cosas imposibles para las empresas”.

Sturzenegger junto a la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

“Esto reducirá los márgenes de incertidumbre para que no haya sorpresas” con sumas referidas a intereses o el pago de los peritos. Además, se fija la “caducidad de instancia”, para no estirar indefinidamente los juicios.

“Estos litigios podían durar para siempre y ahora tienen un plazo de reducción bastante rápido”, dijo aludiendo a los seis meses que incorpora la ley.

En cuanto al ‘Banco de Horas” dijo que se trata de “ajustar la modalidad laboral a la forma en que se trabaja hoy, cuando la gente busca más flexibilidad. “Si una persona quiere trabajar un día menos a la semana y lo puede compensar con más horas el resto de los días”, ejemplificó.

“Estas reformas van a permitir adecuar la oferta laboral al nuevo mundo del trabajo que es muy cambiante”, de forma que “mucha gente que no estaba incluida en el mercado se pueda insertar”.