El paso a paso para ver los partidos de Gimnasia y Tiro y Central Norte en la Primera Nacional

La Primera Nacional, categoría que concentra mucha atención en Salta por la participación de Central Norte y Gimnasia y Tiro, dejará de tener la transmisión televisiva habitual a través de TyC Sports, señal que acompañó al torneo durante los últimos años.

Tal como se confirmó en las últimas horas y ya circula oficialmente, a partir de la temporada 2026 los partidos pasarán a estar bajo la órbita de LPF Play.

En medio de un clima de incertidumbre que se vivió en los últimos días, la Asociación del Fútbol Argentino oficializó que su plataforma digital será la encargada de transmitir no solo la Primera Nacional, sino también las demás categorías del ascenso.

A través de sus canales oficiales, la AFA difundió el mecanismo para acceder a las transmisiones en vivo, mientras que el propio presidente Claudio “Chiqui” Tapia utilizó sus redes sociales para comunicar el cambio y promocionar el nuevo sistema.

¿Será gratis?

Uno de los puntos centrales que generó mayor expectativa entre los hinchas es el costo del servicio. LPF Play no será gratuito en forma permanente, aunque el esquema será progresivo.

Según lo informado:

Los dos primeros partidos podrán verse gratis y sin necesidad de registrarse.

Desde la tercera jornada, los usuarios deberán registrarse en la plataforma, aunque inicialmente seguirá sin costo.

En una tercera etapa se implementará un abono mensual para acceder a las transmisiones.

El valor de la suscripción es de 10 dólares mensuales, o 90 dólares al año, tal cual ya puede apreciarse dentro de la plataforma.

El cambio implica un giro significativo en la forma de consumo del fútbol de ascenso, que deja la televisión tradicional para pasar a un esquema completamente digital y bajo control directo de la AFA.

Paso a paso: cómo ver los partidos por AFA Play

Para los fanáticos que quieran seguir a sus equipos en la Primera Nacional, la AFA detalló el procedimiento para acceder a los encuentros.

Paso 1 – Elegir el dispositivo

Desde una computadora o notebook: ingresar al navegador de internet y colocar la dirección www.lpfplay.com.

Desde el celular:

En teléfonos Android, ingresar a la Play Store, buscar la aplicación “LPF Play” e instalarla.

En iPhone, buscar “LPF Play” en la App Store e instalarla.

Desde un Smart TV: ingresar a la tienda de aplicaciones, buscar “LPF Play” e instalarla. También está disponible en dispositivos como Apple TV o Chromecast conectados al televisor.

En caso de que la aplicación no aparezca en la tienda del Smart TV, puede deberse a que el dispositivo no sea compatible. En ese caso, se puede utilizar un equipo externo o conectar la notebook al televisor mediante un cable HDMI.

Paso 2 – Elegir la categoría

Una vez dentro de la plataforma, se debe seleccionar en el menú la categoría correspondiente al partido que se desea ver: Primera Nacional, Primera B, Campeonato Femenino o Proyección.

Dependiendo del dispositivo (web, celular o Smart TV), el menú puede encontrarse en la parte superior o en los laterales de la pantalla.

Paso 3 – Seleccionar el partido

En la sección “En Vivo”, buscar el encuentro deseado. Al ingresar a la pantalla de información del evento, hacer clic en el botón “Ver evento” y comenzará la transmisión.