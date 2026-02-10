PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
10 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Salta
Obispos del NOA
Inflación
Reforma laboral
Metán
Inflación
UTA Salta
Gimnasia y Tiro
Circunvalación Noroeste
Copa Argentina
Salta
Obispos del NOA
Inflación
Reforma laboral
Metán
Inflación
UTA Salta
Gimnasia y Tiro
Circunvalación Noroeste
Copa Argentina

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Inflación de enero: ¿cuáles fueron los rubros que más subieron?

La inflación del mes pasado fue de 2,9 por ciento.
Martes, 10 de febrero de 2026 17:02
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Tras el índice de inflación de enero del 2,9, los rubros que más subieron fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%) y Restaurantes y hoteles (4,1%).

Notas Relacionadas

La división con mayor incidencia en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por las subas en carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

La inflación de enero fue de 2,9 por ciento, y se mantuvo muy cercana a la de diciembre, que había sido de 2,8%, según los datos oficiales del Indec.

El dato se conoció tras la renuncia de Marco Lavagna como titular del organismo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD