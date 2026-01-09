Hablo Sarah, sobre los los encuentros con Luciano Castro: "parecían súper raros”

Luego de la viralización de un audio que desató un nuevo escándalo en el mundo del espectáculo, la periodista Fernanda Iglesias, del programa Puro Show, habló en Canal 13 y reveló que logró comunicarse con Sarah Borrell, la joven danesa de 28 años que quedó en el centro de la escena por ser señalada como la mujer con la que Luciano Castro habría engañado a Griselda Siciliani.

Según relató Iglesias, Sarah se encuentra viviendo en Madrid desde hace cinco meses, donde trabaja como camarera en un bar. Fue allí donde, de acuerdo a su testimonio, conoció al actor argentino.

“Fue un día y nada, ahí solo hablamos, porque yo era camarera allí. Luego regresó una semana después y me acordé de él porque uno se acuerda. Recuerdo que se sentó afuera, lo que era raro porque hacía frío, pidió un jugo verde y empezamos a charlar”, contó Sarah.

Siempre según su testimonio, fue Castro quien le dijo que era actor, lo que despertó su interés. “Yo soy bailarina y actriz, entonces me pareció interesante conocer a alguien de ese mundillo. Él desde el primer día me miró mucho. No soy tonta y noto cuando un hombre quiere algo más”, afirmó.

Sin embargo, la joven reconoció que desde el inicio hubo actitudes que no le cerraron. “Yo no estaba muy interesada al principio y por eso no le pedí nada de sus redes. Pero después sí comencé a pedirle por WhatsApp sus redes, pero no me las compartía. En mi generación siempre pedimos el Instagram y él no me lo pasaba. Eso se me hacía raro. Me pareció raro”, relató.

En ese sentido, explicó que tuvo una sensación persistente de desconfianza. “Había algo en mí que me decía que algo no cuadraba. También me llamaba la atención que fuera tan directo, que me invitara a su piso, pero eso tal vez es porque yo soy danesa y los latinos son un poco más mandados”, agregó.

Sarah también brindó detalles sobre cómo fueron los encuentros que mantuvieron. “Eran como quince, veinte minutos, eso es súper raro”, confesó, y señaló que fue el actor quien intentó avanzar desde el primer momento. “Yo la primera vez que conozco a un chico no voy a su casa. Entonces le dije: ‘No, yo un café’”, sostuvo.

Las declaraciones de la joven, difundidas tras el audio que se viralizó en redes sociales, sumaron nuevos elementos al escándalo y alimentaron aún más los rumores sobre el supuesto vínculo entre el actor y la joven danesa, en lo que ya se perfila como uno de los dramas del verano en el mundo del espectáculo.