En VIVO. Saénz en la Legislatura: "Salta es la provincia que con mayor cantidad de obras viales tiene en todo el país"

El gobernador llegó a la Legislatura provincial a las 9,30, para dar inicio a este nuevo período se sesiones, en compañía de su esposa. Minutos antes el ministro de Salud, Federico Mangione, habló con los manifestantes del área de salud que se encontraban en la plaza frente a la legislatura.



Ya en el interior de la Legislatura el gobernador fue el encargado de realizar el izamiento de la insignia patria, y junto a los legisladores y ministros se realizó el canto del Himno Nacional y la Marcha de Malvinas.

Entre algunos de los primeros puntos que expresó el gobernador destacó el reclamo por los fondos de coparticipación de las provincias. Y expresó un dato importantes sobre las pérdidas que tuvo la provincia.



"No me cansaré de gestionar ante el gobierno nacional para reclamar lo que nos corresponde, lo mismo que buscar inversores para nuestra provincia. Que quede claro que no hay otra agenda que la de Salta, antes de los intereses particulares están los intereses de los salteños. Celebro que después de 2 años contemos con un presupuesto nacional aprobado que nos permite previsibilidad. Pero es un dato negativo que desde hace años las provincias debamos afrontar más responsabilidad con menos recursos del Estado nacional. Salta perdió más de 436 mil millones de pesos en pérdida de coparticipación".

Otro de los temas desarrollados fue la conectividad vial de la provincia.

"Salta es una de las provincias con mayores obras en todo el país. Contamos con 11 obras de vialidad nacional, ratificadas y con presupuesto asignado para el 2026. No es casualidad es esfuerzo es gestión permanente. Trabajo todos los días. Sin descanso con compromiso y responsabilidad. Y los hacemos con todo el equipo. Conseguir una obra a nivel nacional significa un trabajo en conjunto. Hasta que logramos la licitación y logramos las obras. Hoy Salta es la provincia que mayor cantidad de obras viales tiene en todo el país".



Nota en desarrollo..