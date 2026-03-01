PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
1 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Paneles Solares
Asamblea Legislativa
tensión bélica mundial
Concejo Deliberante de Salta
Concejo Deliberante de Salta
Concejo Deliberante de Salta
Tartagal
trabajadores sociales
Apertura de Sesiones Legislativas
Irán
Paneles Solares
Asamblea Legislativa
tensión bélica mundial
Concejo Deliberante de Salta
Concejo Deliberante de Salta
Concejo Deliberante de Salta
Tartagal
trabajadores sociales
Apertura de Sesiones Legislativas
Irán

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

En VIVO. Saénz en la Legislatura: "Salta es la provincia que con mayor cantidad de obras viales tiene en todo el país"

Luego de los saludos protocolares, el gobernador expresó un reconocimiento del trabajo de todos los miembros de la Legislatura "para hacer crecer la provincia".  
Domingo, 01 de marzo de 2026 09:34
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El gobernador llegó a la Legislatura provincial a las 9,30, para dar inicio a este nuevo período se sesiones, en compañía de su esposa. Minutos antes el ministro de Salud, Federico Mangione, habló con los manifestantes del área de salud que se encontraban en la plaza frente a la legislatura. 

Notas Relacionadas

 


Ya en el interior de la Legislatura el gobernador fue el encargado de realizar el izamiento de la insignia patria, y junto a los legisladores y ministros se realizó el canto del Himno Nacional y la Marcha de Malvinas. 

Entre algunos de los primeros puntos que expresó el gobernador destacó el reclamo por los fondos de coparticipación de las provincias. Y expresó un dato importantes sobre las pérdidas que tuvo la provincia.

"No me cansaré de  gestionar ante el gobierno nacional para reclamar lo que nos corresponde, lo mismo que buscar inversores para nuestra provincia. Que quede claro que no hay otra agenda que la de Salta, antes de los intereses particulares están los intereses de los salteños. Celebro que después de 2 años contemos con un presupuesto nacional aprobado que nos permite previsibilidad. Pero es un dato negativo que desde hace años las provincias debamos afrontar más responsabilidad con menos recursos del Estado nacional. Salta perdió más de 436 mil millones de pesos en pérdida de coparticipación".

Otro de los temas desarrollados fue la conectividad vial de la provincia. 

"Salta es una de las provincias con mayores obras en todo el país. Contamos con 11 obras de vialidad nacional, ratificadas y con presupuesto asignado para el 2026. No es casualidad es esfuerzo es gestión permanente. Trabajo todos los días. Sin descanso con compromiso y responsabilidad. Y los hacemos con todo el equipo. Conseguir una obra a nivel nacional significa un trabajo en conjunto. Hasta que logramos la licitación y logramos las obras.  Hoy Salta es la provincia que mayor cantidad de obras viales tiene en todo el país". 
 

Nota en desarrollo..

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD