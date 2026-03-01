Prometen vengar la muerte del ayatolá Jamenei

La Guardia Revolucionaria iraní prometió hoy en la madrugada venganza por la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, con un castigo "duro y decisivo" y la mayor operación militar en la historia del país contra Israel y objetivos de Estados Unidos.

"La mano de la venganza de la nación iraní no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable", dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado poco después del anuncio de la muerte de clérigo de 86 años en los ataques de Israel y Estados Unidos.

A continuación, la Guardia Revolucionaria aseguró que lanzaría "en momentos" la mayor operación militar en la historia de las Fuerzas Armadas del país contra Israel y objetivos de Estados Unidos en Oriente Medio.

El anuncio se produce poco después de que la televisión estatal iraní confirmase la muerte de Jamenei en su oficina ayer en los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

Con la confirmación oficial del fallecimiento, Irán inició un periodo de duelo nacional de 40 días. La incertidumbre ahora se centra en el proceso de sucesión dentro de la Asamblea de Expertos, en un momento donde la infraestructura de defensa del país se encuentra severamente degradada y bajo fuego continuo.

Aunque el hermetismo reinó durante gran parte del sábado, la noticia había sido anticipada con firmeza por los líderes de la coalición atacante.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó ayer que Jamenei murió en los ataques.

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios", escribió Trump en su red Truth Social.