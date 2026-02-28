PUBLICIDAD

Crimen de Natalia Cruz
Femicidio de Natalia Cruz
Daniel Orlando Serapio
ataque a irán
Eduardo Coudet
Claudio Chiqui Tapia
Irán Vs Estados Unidos
Orlando Serapio
Boca Juniors
Alí Jamenei
Internacionales

Estados Unidos sostiene que el líder supremo iraní esta muerto

El presidente Donald Trump aseguró que la información sobre el fallecimiento de Ali Jamenei es una “historia correcta”.
Sabado, 28 de febrero de 2026 18:56
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado a la cadena NBC que los reportes sobre la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, “son verídicos”.

“Creemos que esa es la historia correcta”, afirmó el mandatario en una entrevista telefónica con NBC News, según un informe publicado en el sitio web de la cadena.

 

 

Llas declaraciones se produjeron luego de los ataques perpretrados por Estados Unidos e Israel contra Irán. En paralelo, la Casa Blanca difundió imágenes del presidente y su equipo mientras supervisaban la denominada operación “Furia Épica”.

Las fotos  muestran al mandatario en una sala especialmente acondicionada en su residencia de Mar-a-Lago, con múltiples pantallas y teléfonos a disposición de los funcionarios presentes.

En el lugar se encontraban el secretario de Estado, Marco Rubio; la jefa de gabinete, Susie Wiles, y otros altos cargos de la administración.

En tanto, el vicepresidente JD Vance seguía los acontecimientos desde una oficina separada junto a otro equipo de la Casa Blanca en Washington D.C., según las imágenes oficiales difundidas.

