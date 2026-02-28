PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
28 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Casos de dengue y chikungunya
Ley Penal Juvenil
Gobierno nacional
reforma laboral de Milei
autodespacho de combustible
Educación
Casos de dengue y chikungunya
Ley Penal Juvenil
Gobierno nacional
reforma laboral de Milei
autodespacho de combustible
Educación

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Mató a su mujer y su hijo y se suicidó

El escalofriante caso ocurrió en una vivienda de Caseros.
Sabado, 28 de febrero de 2026 01:24
Lugar donde hallaron los cuerpos.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un hombre se suicidó luego de asesinar a su mujer y a su hijo en una vivienda de la localidad bonaerense de Caseros.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el autor, identificado como Ricardo Benítez, mató de un disparo de arma de fuego a su pareja, Angélica Molina, y a su descendiente Lionel Benítez, de 13 años.

Érica Yohana Benítez, la hermana del asesino, declaró ante la Policía que intentó comunicarse sin éxito con su familiar en la vivienda de la calle Carhué 5435, motivo por el que alertó al 911.

En este sentido, ingresó junto a los efectivos al domicilio, donde encontraron el cuerpo sin vida del atacante y a las otras dos víctimas en la habitación matrimonial, al tiempo que el inmueble no presentaba signos de violencia.

A su vez, la mujer precisó que Benítez padece problemas psiquiátricos y hace un año estaba desempleado, mientras que tampoco se registraron denuncias por agresiones.

Las autoridades solicitaron la colaboración de peritos de la Policía Científica para el análisis de evidencia en la escena y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD