Con apoyo de aliados, el Gobierno logró la ley de reforma laboral

Con una mayoría cómoda que construyó el oficialismo junto a sectores aliados, el Senado convirtió anoche en ley el proyecto de reforma laboral, luego de una jornada de protestas en las cercanías del Congreso.

La votación reflejó un desenlace bastante holgado en favor del Gobierno, en línea con las estimaciones previas: 42 votos a favor, 28 negativos y dos abstenciones (Natalia Gadano y José Carambia).

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien participó de forma protagónica en las negociaciones para destrabar los consensos con sectores dialoguistas, se mostró eufórica tras el resultado y se llevó todas las miradas.

Al final de la sesión, la exministra de Seguridad arengó a su tropa y juntó al resto de los senadores libertarios para una foto que registrara el momento de pleno júbilo, que se convierte en un hito en la gestión de Javier Milei.

De esta manera, la Cámara alta convalidó la modificación aplicada en Diputados, que eliminó el polémico artículo 44 que proponía reducir hasta un 50% el sueldo a personas con licencias por accidentes o enfermedades graves.

La reforma laboral fue devuelta al Senado con un solo cambio por parte de la Cámara de Diputados, el del artículo 44, después de que el jueves 19 se aprobara con 135 votos a favor y 115 negativos.

La norma incluyó artículos cuestionados por la oposición como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del Incaa.

El debate

Como miembro informante del dictamen del oficialismo, el senador nacional por Chaco de La Libertad Avanza Juan Cruz Godoy defendió la reforma laboral del Gobierno al sostener que "esta ley es producto de un profundo proceso democrático de debate y negociación".

"Aceptamos muchas modificaciones desde que empezó esto. Creemos que esta es una propuesta mejorada respecto de la propuesta inicial", valoró.

A su turno, Mariano Recalde ratificó el rechazo del bloque Justicialista porque la versión que volvió al Senado "prácticamente está igual" a la que se había votado originalmente.

Para Recalde, la reforma del Gobierno "conspira contra la seguridad jurídica que quieren ofrecerle a los inversores".

"Se pone en jaque la seguridad jurídica cuando se proponen leyes que violan la Constitución. Esto va a generar no solamente más litigiosidad sino además más dudas en los inversores", auguró.

Según expresó, es "obvio que se va a judicializar esto y cualquier tribunal que respete la Constitución y las leyes no va a permitir que un trabajador en relación de dependencia se quede afuera de la Ley de Contratos de Trabajo por un papelito que diga locación de servicios".