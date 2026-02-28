Milei celebró: tiene las leyes que quería para hablar en el Congreso

El presidente Javier Milei celebró ayer las sanciones de las leyes de reforma laboral y del nuevo régimen penal juvenil con sendos posteos en sus redes sociales. No es para menos su alegría: en dos días logró que diputados y senadores aprobaran las leyes que serán su carta de presentación más fuerte mañana en el Congreso cuando abra el período ordinario de sesiones. A las dos sancionadas ayer se suma la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la media sanción a la ley de glaciares, que el oficialismo obtuvo el jueves también en la Cámara alta.

"HISTÓRICO. Tenemos modernización laboral", escribió segundos después de que el Senado aprobara con 42 votos a favor y 28 en contra la ley que modifica las relaciones entre trabajadores y empresas.

A los pocos minutos volvió a la red X y junto a la fotografía que se tomaron los senadores de La Libertad Avanza y de otros bloques políticos que votaron la ley, escribió: "FELICITACIONES LLA & ALIADOS...!!!" y cerró con el sello libertario "VLLC!".

Casi cuatro horas antes, el Presidente -siempre activo en las redes- reaccionó a la sanción de la ley penal juvenil. "EL QUE LAS HACE, LAS PAGA. Fin", escribió en otro aval a un cambio que, como punto central, reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

A las expresiones de Milei se sumaron la de otros miembros de su equipo de colaboradores.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, resumió en su cuenta de X lo sucedido en el Congreso en el período de sesiones extraordinarias: "Tres reformas estructurales sancionadas en 48 horas. Empleo y flexibilidad, justicia y orden, comercio y prosperidad. Dios bendiga a la República Argentina".

"Argentina será próspera", escribió en X el ministro de Economía, Luis Caputo, reposteando el mensaje de Milei sobre la reforma laboral.

Rechazo opositor

Durante la sesión en la Cámara alta, la senadora Ana Marks (Justicialista) afirmó que desde el peronismo rechazan "esta ley de reforma laboral porque es esclavista , porque es flexibilizadora, porque lejos de modernizar nos devuelve al 1800".

El chaqueño Jorge Capitanich (Justicialista) advirtió sobre sus efectos y alertó que "se está dando un subsidio para que aumente la tasa de desempleo".

El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, la calificó como "una ley gorila hecha por gorilas para afectar duramente al trabajador". Y vaticinó que "va derecho al conflicto judicial".

"Nació mal y termina mal", indicó.