La ciudad tiene su estación de servicio con autodespacho

La ciudad ya tiene su primera estación de servicio con autodespacho. Desde las 22 comenzó a funcionar la modalidad en una boca de expendio de YPF ubicada sobre la colectora de avenida Bolivia, frente al club Popeye, y en apenas una hora ya se habían registrado 10 cargas bajo este sistema.

Durante un vivo realizado por El Tribuno desde el lugar, la encargada confirmó que "desde las 10 de la noche hasta ahora cargamos como 10 autos", precisando que hasta las 23 ya se había alcanzado ese número de vehículos utilizando la modalidad sin intervención de playero.

El autodespacho funciona exclusivamente en horario nocturno, de 22 a 6 de la mañana. La encargada reiteró varias veces el esquema promocional: "Desde las 10 hasta las 12 de la noche tenés un 3% de descuento. Y después de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana tenés un 6% más", explicó. Es decir, en la franja de 0 a 6 el beneficio alcanza el 9% total.

El descuento se aplica automáticamente al momento de pagar desde la aplicación y, además, el cliente acumula puntos de manera automática.

Paso a paso

La operatoria está señalizada en la playa con franjas azules en el piso que identifican las islas habilitadas para autodespacho. "Primero ves las franjas azules, eso significa que es la isla del autodespacho", explicó la encargada durante la transmisión.

El procedimiento

* Ubicar el vehículo correctamente en la isla identificada.

* Apagar el motor y colocar el freno de mano.

* Tener descargada la aplicación de YPF.

Este punto es obligatorio. "Primero que nada, tener la aplicación de YPF", remarcó. Sin la app no se puede realizar la carga, ya que todo el proceso de pago y habilitación del surtidor se gestiona desde allí.

Primer se debe escanear el código QR del surtidor, luego seleccionar el producto que se va a cargar. "Mucho ojo con la selección del producto", advirtió. Luego se Indicar el monto deseado, se confirma el pago desde la aplicación. Y una vez acreditado el pago, el sistema habilita la operación y el usuario tiene hasta cuatro minutos para iniciar la carga. "Todo el procedimiento lo tenés que hacer adentro del vehículo", detalló. Recién después de confirmar el pago se desciende para cargar.

Será gradual la puesta en marcha

En esta primera etapa, el sistema convive con el despacho tradicional y no incluye GNC. Durante el inicio hubo personal orientando a los conductores para facilitar la adaptación.

Para los empresarios, el autodespacho permite agilizar la atención en horarios de menor circulación y optimizar la operatoria, ofreciendo además incentivos económicos a los clientes.

El antecedente en la provincia fue en Salvador Mazza, donde comenzó a aplicarse esta experiencia antes de su llegada a la capital salteña. Esta modalidad arrancó en enero pasado.