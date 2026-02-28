PUBLICIDAD

Daniel Orlando Serapio
ataque a irán
Eduardo Coudet
Claudio Chiqui Tapia
Irán Vs Estados Unidos
Orlando Serapio
Boca Juniors
Internacionales

La Cancillería iraní afirma que Jamenei está “sano y salvo"

Esmaeil Baghaei sostuvo en una entrevista que tanto él como su presidente, Masoud Pezeshkian, se encuentran en buen estado.
Sabado, 28 de febrero de 2026 19:12
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, afirmó hoy que el líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian se encuentran "sanos y salvos". 

El portavoz hizo estas declaraciones en una entrevista con ABC News Live, y aseguró que el sistema iraní funciona "porque nuestro sistema es muy cómodo, está arraigado en nuestra identidad y se basa en una revolución popular". 

Baghaei señaló que el sistema en Irán no se basa únicamente en un solo individuo, y agregó: "Todo se está haciendo de acuerdo con nuestros aviones, y nuestras fuerzas armadas están llevando a cabo acciones defensivas contra este acto de agresión que se ha prolongado durante todo el día".

Por otro lado, el presidente estadounidense Donald Trump, junto a medios israelíes, sostiene que el Líder Supremo está muerto.

“No pudo evitar nuestra inteligencia ni nuestros sistemas de rastreo altamente sofisticados y, trabajando estrechamente con Israel, no hubo nada que él, ni los otros líderes que han sido eliminados junto con él, pudieran hacer”, señaló Trump en sus redes. 

Mientras que disitntos medios de Israel citaron a altos funcionarios israelíes para afirmar que poseen pruebas que pueden autenticar la muerte de Jhamenei.

