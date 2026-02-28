Trump anunció que EEUU ha comenzado "grandes operaciones de combate" en Irán

Con un tono severo y apuntalando la retórica que durante meses ha mantenido, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este sábado que su país había comenzado “grandes operaciones de combate” en Irán y advirtió sobre la posibilidad de bajas en las fuerzas estadounidenses.

Los ataques, que según Trump tenían el objetivo de destruir misiles iraníes y aniquilar su armada, se producen tras las reiteradas advertencias de Washington e Israel acerca de que volverían a atacar a Teherán si este continuaba con sus programas nucleares y de misiles balísticos.

"Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina", dijo el mandatario, que vestía una gorra blanca con las siglas USA y hablaba detrás de un atril con el sello presidencial estadounidense. "Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes provenientes del régimen iraní", señaló.

Entonces, insistió: "No hago esta declaración a la ligera. El régimen iraní busca matar", declaró Trump en un video compartido en su red Truth Social.

"Puede que se pierdan las vidas de valientes héroes estadounidenses y podríamos tener bajas, lo que ocurre con frecuencia en la guerra, pero lo estamos haciendo, no sólo por el ahora. Lo estamos haciendo por el futuro, y es una noble misión", insistió.

El mandatario además instó a los miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, las fuerzas armadas del país, que depusieran las armas, prometiéndoles inmunidad. La otra opción, según Trump, es una "muerte segura".

Luego, dirigiéndose a los iraníes les dijo que "la hora de su libertad está al alcance de la mano", aunque les recomendó que por el momento "permanezcan a resguardo. No salgan de sus casas. Es muy peligroso salir. Van a caer bombas por todas partes".

Washington y Teherán mantuvieron una serie de conversaciones en las últimas semanas sobre el programa nuclear de Irán. La más reciente se celebró el pasado jueves sin alcanzar un acuerdo.

"Irán se negó, como lo ha hecho durante décadas. Rechazó toda oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares, y no podemos soportarlo más", insistió Trump.