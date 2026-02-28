VIDEO. Argentino fue sorprendido por la guerra mientras tomaba un café frente a una playa del Golfo Pérsico

Si bien la escalada de amenazas entre Estados Unidos, Israel e Irán venía en aumento en las últimas semanas, el desenlace bélico de este fin de semana tomó por sorpresa a los civiles, especialmente a los extranjeros que, por temas laborales y otras razones, se encuentran en la región.

Medio Oriente es hoy un verdadero polvorín. Esta madrugada, los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre Irán desataron la respuesta inmediata de Teherán, que lanzó misiles contra bases estadounidenses en Bahréin, un pequeño país insular ubicado en el Golfo Pérsico.

Las imágenes muestran el momento exacto en que un argentino, oriundo de Santiago del Estero, que tomaba tranquilamente un café frente al mar, tuvo que buscar refugio tras la oleada de misiles que atravesó el cielo. “Lanzaron una alerta tras una oleada de misiles que pasó sobre nosotros. Se ve que hubo muchos daños en Irán y también en las bases americanas de Bahréin, en Kuwait, etc.”, contó en un breve mensaje a El Tribuno.