Estados Unidos e Israel lanzan un ataque contra Irán y Trump dice que están en marcha "importantes operaciones de combate"

Según medios iraníes, las primeras explosiones se escucharon en el centro de Teherán y se extendieron a otras cuatro ciudades: Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah.

La agencia de noticias Fars, afiliada al estado iraní, afirma haber recibido informes de que varios misiles impactaron en la capital, y que también se oyeron varias explosiones en el norte y el este de la ciudad.

La BBC recibió imágenes de humo elevándose sobre la céntrica plaza Jomhouri y la plaza Hassan Abad. En un comunicado emitido en la mañana de este sábado, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó que su país "lanzó un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado" y declaró un "estado de emergencia especial y permanente" en todo el país.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, emitió un comunicado y afirmó que "este régimen terrorista asesino no debe estar armado con armas nucleares que le permitan amenazar a toda la humanidad. Nuestra acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video de ocho minutos en su plataforma de redes sociales, Truth Social, y confirmó la participación de Estados Unidos en la ofensiva. "Hace poco, el ejército de Estados Unidos inició importantes operaciones de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de gente muy dura y terrible. Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo", dijo.

"Durante 47 años, el régimen iraní ha coreado "¡Muerte a Estados Unidos!" y ha librado una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa, contra Estados Unidos, a nuestras tropas y a personas inocentes en muchísimos países".

Una fuente dijo a Reuters que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, no se encontraba en Teherán y había sido trasladado a un lugar seguro.

La respuesta de Irán

Irán respondió con un lanzamiento de misiles interceptado por los sistemas de defensa israelíes, según confirmó el Ejército de Israel. "Hace poco, se activaron las sirenas en varias zonas del país tras la identificación de misiles lanzados desde Irán hacia Israel", dijo el ejército israelí en un comunicado. "En este momento, la Fuerza Aérea Israelí está operando para interceptar y atacar cualquier amenaza donde sea necesario para eliminarla", añadió.

Desde temprano, Israel cerró su espacio aéreo y dio instrucciones a la población para protegerse de "un ataque con misiles y drones".

La municipalidad de Jerusalén ordenó el cierre de escuelas y lugares de trabajo el sábado tras el ataque israelí contra Irán y afirmó que el cierre estaría vigente hasta las 18:00 GMT del lunes. Por su parte, el canal estatal iraní de noticias en directo, IRINN, emitió imágenes pregrabadas de manifestaciones a favor del régimen acompañadas de música y declaraciones de archivo del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en las que pedía unidad contra los "enemigos", junto con entrevistas con simpatizantes de la República Islámica que se oponen a la intervención extranjera.