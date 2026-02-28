EEUU e Israel bombardean sedes del gobierno de Irán, y Teherán responde con ataques en toda la región

Se han registrado explosiones en algunos países de la región donde Estados Unidos tiene intereses militares, como Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Jordania, además de en Israel.

Los ataques tuvieron como objetivo a altos cargos políticos y de seguridad de Irán, según la FDI

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que sus ataques en Teherán tenían como objetivo lugares donde se reunían altos cargos políticos y de seguridad.

En un comunicado, las FDI informaron que habían preparado la operación con un plan de varios meses, centrando los esfuerzos de su agencia de inteligencia militar en aprovechar la oportunidad cuando se reunieran las élites gobernantes de Irán. También agregaron que atacar por la mañana en lugar de por la noche les permitió lograr la "sorpresa táctica".

Las FDI están evaluando ahora los resultados del ataque, añade el comunicado.

Vieja enemistad

Israel e Irán llevan años enzarzados en una rivalidad sangrienta cuya intensidad fluctúa en función del momento geopolítico. Su pulso se ha convertido en una de las principales fuentes de inestabilidad en Medio Oriente.

Pero los últimos acontecimientos los han llevado a una confrontación abierta que sólo aumentó con los ataques de este sábado.

Las secuelas de los ataques en Irán

Estas imágenes, obtenidas de redes sociales y verificadas por la agencia de noticias Reuters, muestran algunas zonas que fueron impactadas en Teherán por los ataques de Estados Unidos e Israel:

Aerolíneas suspenden vuelos a Medio Oriente

Todas las principales aerolíneas han desviado o cancelado vuelos a la región, alegando razones de seguridad y pidiendo disculpas a los clientes. Virgin Atlantic dijo que había cancelado su servicio VS400 desde el aeropuerto de Heathrow en Londres a Dubai y advirtió que los vuelos a Maldivas, India y Arabia Saudita podrían experimentar tiempos de vuelo más largos debido al cambio de ruta.

British Airways ha cancelado los vuelos a Tel Aviv y Bahréin hasta el miércoles, mientras que Wizz Air confirmó la suspensión de todos los vuelos con origen o destino en Israel, Dubái, Abu Dabi y Amán con efecto inmediato hasta el próximo sábado.

Emirates ha suspendido temporalmente sus operaciones. Lufthansa, Air India y Turkish Airlines son otras aerolíneas que han anunciado cancelaciones para la región.

Autoridades iraníes reportan decenas de muertos tras ataque a escuela en el sur del país

Decenas de muertos y heridos tras un ataque israelí contra una escuela primaria para niñas en el condado de Minab, en el sur de Irán, en la provincia de Hormozgan, según ha informado un funcionario local.

Mohammad Radmehr, gobernador de Minab, declaró el 28 de febrero a la agencia de noticias estatal IRNA que el número de víctimas mortales del ataque contra la escuela femenina Shajareh Tayyebeh seguía aumentando mientras los equipos de rescate continuaban trabajando en el lugar.

Afirmó que la escuela había sido “objetivo directo” del “régimen sionista” en un ataque matutino, que había causado la muerte de varias alumnas. Añadió que las operaciones de búsqueda y rescate y la retirada de escombros seguían en marcha.