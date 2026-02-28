VIDEO. Boca empata con Gimnasia de Mendoza 1 a 1, seguilo minuto a minuto

Boca está igualando con Gimnasia de Mendoza 1 a 1, por la octava fecha del Torneo Apertura, en un partido que estará marcado por el regreso del mediocampista Leandro Paredes, ya recuperado de su lesión.

Pero el Paredes que se destaca es Luciano, mediampista del conjunto mendocino, autor de la apertura del marcador: a los 15 minutos, con un potente cabezazo tras una muy buena ejecución de córner de Facundo Lencioni.

Miguel Merentiel anotó la igualdad para Boca a los 41 minutos del primer tiempo, al definir muy bien de zurda tras un rebote en el paraguayo Adam Bareiro.

Partido en desarrollo...