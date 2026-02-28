PUBLICIDAD

24°
28 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Femicidio
Crimen de Natalia Cruz
Femicidio de Natalia Cruz
Daniel Orlando Serapio
ataque a irán
Eduardo Coudet
Claudio Chiqui Tapia
Irán Vs Estados Unidos
Orlando Serapio
Boca Juniors
DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

Deportes

VIDEO. Boca empata con Gimnasia de Mendoza 1 a 1, seguilo minuto a minuto

Los dirigidos por Claudio Úbeda quieren volver a meterse en puesto de playoffs.
Sabado, 28 de febrero de 2026 18:17
Boca está igualando con Gimnasia de Mendoza 1 a 1, por la octava fecha del Torneo Apertura, en un partido que estará marcado por el regreso del mediocampista Leandro Paredes, ya recuperado de su lesión.

Pero el Paredes que se destaca es Luciano, mediampista del conjunto mendocino, autor de la apertura del marcador: a los 15 minutos, con un potente cabezazo tras una muy buena ejecución de córner de Facundo Lencioni.

Miguel Merentiel anotó la igualdad para Boca a los 41 minutos del primer tiempo, al definir muy bien de zurda tras un rebote en el paraguayo Adam Bareiro.

Partido en desarrollo...

