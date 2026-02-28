La UCASAL lanza una diplomatura en gestión minera enfocada en minerales críticos

inicia sesión o regístrate.
En un contexto de creciente demanda global de recursos clave para la transición energética y el desarrollo tecnológico, la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCASAL presentó la Diplomatura en Gestión Minera de Minerales Críticos y Estratégicos, una capacitación que combinará contenidos técnicos, legales, económicos y ambientales.
La propuesta estará dirigida por la Dra. María Cristina Garros M. y el Dr. Gonzalo Mauro de la Hoz, y contará con la participación de especialistas del ámbito académico, científico y del sector productivo.
Módulo I
-
¿Qué es minería? Historia de la Minería. Minería en Argentina y en los Andes Centrales. Geología y metalogenia del Noroeste Argentino. Dr. Ricardo Alonso
-
Aspectos legales, Constitución Nacional, Ley de inversión minera, circunstancias de su sanción. Dr. Sebastián Aguirre Astigueta
-
Código Minero, vigencia. Dr. Daniel Arturo Issa
-
Procedimiento minero en Salta, Código de procedimiento para actuar en Sede Judicial en Salta. Dr. Daniel Arturo Issa
-
La cuestión ambiental en la minería. Ley 24.585, su relación con la ley 25.675 y la ley 28611. Dra. Magdalena Gálvez
-
Los paradigmas y principios ambientales. Daño ambiental. Dra. Elizabeth Safar
-
Aspectos impositivos de la actividad minera. Dr. Baltasar Espeche
-
Ley de inversión minera N° 24.196. Beneficios. Ley 27.742 que crea el RIGI. Beneficios para las mineras. Dr. Simón Pérez Alsina
-
Aspectos legales de los minerales críticos. Legislación vigente. Políticas internacionales, demanda, oferta y evolución de los mercados. Comercialización. Dr. Rodrigo Castañeda Nordmann
Módulo II
-
Etapas de la actividad minera: prospección, exploración, producción y cierre de mina. Requisitos legales y ambientales. Vinculación con la comunidad. Evolución de la minería. Dr. Ricardo Alonso
-
Yacimientos minerales del NOA: metalíferos, no metalíferos y rocas de aplicación. Dra. Rocío Martínez
-
Evaluación de recursos y reservas. Factibilidad económica. Dr. Santiago Sánchez Rioja
-
Tratamiento e industrialización de minerales. Métodos de concentración y metalúrgicos. Dr. Mauro de la Hoz
-
Litio: historia en Argentina y los Andes Centrales. Tipos de depósitos y geoquímica de salmueras. Dr. Ricardo Alonso
-
Industrialización del litio desde salmuera y plantas piloto. Ing. Roger Valverde
-
Definición y clasificación de minerales críticos: cobre, metales preciosos, tierras raras, litio, uranio y otros. Dr. Mauro de la Hoz
-
Origen y mercados de los minerales críticos. Dr. Mauro de la Hoz
-
Minería de oro: exploración, mercados y producción. Geol. Facundo Huidobro
-
Uranio: exploración, usos y situación en Argentina. Geol. Luis López (CNEA)
-
Minería del cobre: mercados y situación en Salta y Argentina. Geol. Leandro Sastre Salim
-
Minería urbana y economía circular. Normativas jurídicas y ambientales. Dra. Carolina Sánchez
Módulo III
-
Contratos mineros y procesos de due diligence. Dr. Rodrigo Castañeda y Dr. Álvaro Alonso Vasile
-
Derecho laboral minero y convenios colectivos. Dra. Alejandra Romero
-
Normativa de energías convencionales y no convencionales. Importancia para la Puna. Dr. Juan José Martínez
-
Trámite minero en Salta. Régimen jurídico nacional y provincial. Dr. Gonzalo Casteñada Nordmann
-
Escenario de la minería en Argentina. Fortalezas y debilidades. Lic. Alejandra Cardona (CAEM)
-
Actividad de la Cámara de Minería de Salta. Dr. Juan Martín Gili
-
Responsabilidad social minera. Comunicación y participación. Lic. Verónica Roldán
-
Relaciones con comunidades originarias y participación ciudadana. Dra. Celeste Martínez
-
Higiene y seguridad en minería. Riesgos y prevención. Lic. Alejandro Rangeón
-
Estudios de Impacto Ambiental y línea de base. Ing. Alejandra Baumgartner
-
Inteligencia artificial en la gestión minera. Ing. Iván Rodríguez
-
IA aplicada a las etapas de la minería. Dra. Valeria Lombardo
Actividad final
-
Taller de rocas y minerales (presencial) con equipo de Geología de la UNSa
-
Salida de campo con especialistas y equipo de Geología de la UNSa