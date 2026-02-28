PUBLICIDAD

Crimen de Natalia Cruz
Femicidio de Natalia Cruz
Daniel Orlando Serapio
ataque a irán
Eduardo Coudet
Claudio Chiqui Tapia
Irán Vs Estados Unidos
Orlando Serapio
Boca Juniors
Alí Jamenei
Internacionales

Primeros saldos del bombardeo a Irán: más de 200 muertos y más de 700 heridos

Ya se conocen los primeros recuentos de víctimas.
Sabado, 28 de febrero de 2026 17:56
Ya se conocen los primeros recuentos de victimas del bombardeo de Israél y Estados Unidos a Irán. Un portavoz de la Sociedad de la Media Luna Roja de Irán ha declarado a la agencia Mehr que ataques estadounidenses e israelíes han impactado en 24 provincias iraníes, causando 201 muertos y 747 heridos.

Estas cifras fueron difundidas por la cadena árabe Al Jazeera, mediante su cuenta en la red social X. Se espera que el conteo siga subiendo en las próximas horas. La cifra de fallecidos incluye los más de 53 niños muertos tras un bombardeo israelí contra una escuela.

