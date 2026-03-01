Tartagal: finalizó el montaje del tinglado en la escuela Cacique Cambaí

En el corazón de la educación pública de Tartagal, una deuda histórica empieza a saldarse. Tras años de gestiones y reclamos, se puso en marcha la construcción del tinglado en la Escuela N° 4516 “Cacique Cambaí” y, horas antes del inicio del año lectivo, la estructura de más de 450 metros cuadrados ya está lista. La obra no es solo un proyecto de infraestructura más: es una respuesta a la necesidad de garantizar condiciones dignas de aprendizaje en una región donde el clima extremo suele ser el primer enemigo de la presencialidad de miles de niños criollos y originarios, que deben soportar en el extenso verano del norte temperaturas que superan, en noviembre y diciembre, los 40 grados casi de manera diaria.

La obra contempla una estructura metálica de 450 metros cuadrados, diseñada para cubrir el patio principal de la institución. Este espacio es vital para una escuela que hoy cuenta con una matrícula superior a los 800 niños y niñas que transitan sus aulas en diferentes turnos.

Históricamente, los alumnos y docentes de la Escuela Cacique Cambaí, ubicada al este de Tartagal, se veían obligados a suspender actos escolares, clases de educación física o recreos debido a las altas temperaturas o ante las intensas lluvias estivales, que convierten los patios abiertos en zonas intransitables. Con esta inversión, realizada de forma conjunta entre la Provincia y el municipio, se busca que el derecho a la educación no dependa del pronóstico del tiempo.

Desde una perspectiva pedagógica y de derechos, el entorno físico es el “tercer maestro”. En el departamento San Martín, la falta de tinglados y la deficiencia en la refrigeración de las aulas son puntos centrales en la agenda de los conflictos docentes, ya que, por lógica, los trabajadores de la educación reclaman mejores condiciones edilicias tanto para los alumnos como para ellos mismos. Muchas veces, las medidas de fuerza o la suspensión de clases no solo responden a lo salarial, sino a condiciones que tornan muy difícil la jornada laboral y el aprendizaje.

La mejora en la Escuela Cacique Cambaí es un paso positivo, pero también pone de manifiesto la asimetría que aún persiste en otras escuelas rurales y urbanas de Orán y San Martín, donde los techos de chapa sin aislación o los patios a la intemperie siguen siendo lo habitual. Invertir en infraestructura es, técnicamente, cumplir con la Ley de Educación Nacional N° 26.206, que obliga al Estado a garantizar entornos seguros y equipamiento adecuado.