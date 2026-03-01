Irán lanzó una ola de ataques con misiles contra Israel y el Golfo Pérsico

Bahrein, Qatar y Emiratos Árabes denunciaron nuevas explosiones durante la madrugada de este domingo 1 de marzo. Los gobiernos atribuyeron estos incidentes a una serie de ataques de Irán. El país persa también lanzó misiles contra Israel. Por su parte, las autoridades israelíes reportaron que sus sistemas de defensa aérea trabajaron activamente para identificar e interceptar cualquier posible “amenaza”.

El Ministerio del Interior de Qatar informó de hasta 16 heridos como resultado de los bombardeos iraníes. Esta cifra incluyó a 8 personas que debieron ser atendidas en las últimas horas. Asimismo, los ataques provocaron “daños materiales limitados en varias zonas”. Residentes de Doha revelaron que escucharon, por lo menos, once explosiones. Sin embargo, las autoridades todavía no dieron más detalles al respecto.

Simultáneamente, en Emiratos Árabes Unidos anunciaron “varios estallidos fuertes” en Dubái. Los portavoces no especificaron si hubo daños materiales o víctimas mortales en dicha ciudad. No obstante, se supo que 4 personas habían resultado heridas por el impacto de proyectiles contra el Aeropuerto Internacional. En Abu Dabi, las autoridades aeroportuarias confirmaron este domingo la muerte de 1 persona y 7 heridos.

Desde el frente israelí, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) detectaron y detuvieron nuevos misiles lanzados desde Irán. La Fuerza Aérea se desplegó para “interceptar proyectiles y atacar cuando sea necesario” con el objetivo de “neutralizar la amenaza”. Los servicios de emergencia confirmaron que uno de los misiles alcanzó una zona de Tel Aviv. El impacto mató a una mujer de 40 años.

“Los paramédicos confirmaron la muerte de una mujer de unos 40 años, que había sufrido heridas muy graves”, informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom. Este hecho representó la primera muerte confirmada desde el inicio de la ofensiva iraní. En el lugar del impacto, los bomberos extinguieron las llamas mientras los servicios médicos trasladaron a 20 heridos al hospital.

Finalmente, el ejército israelí informó nuevos ataques en el oeste y el centro de Irán. Decenas de aeronaves de combate terminaron una “nueva oleada” de bombardeos contra 30 objetivos bien identificados. Esta operación buscó incapacitar los sistemas de defensa aérea y el arsenal de misiles balísticos iraníes. La situación en la región permanece en un estado de alerta absoluta.

