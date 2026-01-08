Griselda Siciliani, tras los audios de Luciano Castro: “Me duele profundamente”

La actriz Griselda Siciliani habló con Moria Casán, luego de que se filtraran unos audios de Luciano Castro intentando conquistar a una mujer danesa en España y aseguró que la situación le “duele profundamente”.

La actriz confesó que no le gustó nada haber escuchado esos audios: "Me duele profundamente, sobre todo la exposición pública. Me lo confirmó, tiene como condición para estar conmigo, no mentir. Él siempre fue así, no es un hombre cuidadoso".

“Estoy involucrada porque estoy en pareja con él, pero en realidad es algo que le pasó a él. Hay algo de esto que no lo siento muy propio. En la relación que tenemos, cada cual se hace cargo de lo suyo”, expresó.

"Yo sé quién es, yo lo elijo así"

“Si un día sale alguien con quien yo tuve una relación sale a hablar de mí o a exponer mi intimidad, ahí sí estaré un poco más avergonzada y tendré que dar explicaciones, pero, en este caso, es algo que le pasa a otra persona, que es Luciano Castro. Yo ya sé quién es. Lo conozco hace 20 años. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera”, agregó.

“En esta etapa de mi vida armo vínculos de complicidad, de autonomía total, de diversión, de acompañarse. Para mí esas dos palabras son clave: complicidad y autonomía. Yo soy alguien y él es otra persona, con sus cosas. No se las voy a analizar ni a juzgar”, sumó la actriz.

Una de las cosas que más le molestó fue la exposición: “La exposición me da un poco de fiaca, eso es real. No me da lo mismo que estén hablando de mi novio o de mí. No tenemos pareja abierta ni poliamor. No sé ni siquiera lo que es”.

“Si él me viniera a contar una intimidad así, me muero. Le diría: ‘es tu intimidad, es tu vida’. El problema es cuando la intimidad se vuelve pública, ahí hay algo que hay que atajar. Me hubiese gustado no escuchar ese audio… porque el audio es espectacular”, señaló.

“No entiendo del todo cómo funciona, pero si yo fuera periodista de espectáculos y me llega ese audio con ese nivel de meme, me queman las manos. Preferiría no haberlo escuchado en mi vida, porque ahora no puedo parar de decirle a Luciano ‘buen día, guapa’”, concluyó