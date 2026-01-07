Griselda Siciliani apuntó sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro

En medio del revuelo mediático que se desató por versiones de una supuesta infidelidad de Luciano Castro durante un viaje a España, Griselda Siciliani decidió romper el silencio y fijar postura públicamente.

La actriz fue consultada por Intrusos, donde Paula Varela le preguntó de manera directa por el impacto que tuvieron las versiones que circularon sobre chats, audios y un presunto beso entre Castro y una joven extranjera.

Ante eso, Siciliani fue clara: “Nosotros seguimos juntos, estamos bien. Eso fue lo que dije y lo sostengo”.

Las especulaciones comenzaron luego de que trascendiera el nombre de Sarah Borrell, quien relató que conoció al actor en un restaurante mientras trabajaba y que el primer beso se dio en ese contexto.

A partir de ese testimonio, panelistas de espectáculos reconstruyeron supuestos mensajes y audios que habrían sido intercambiados durante la estadía de Castro en Madrid, alimentando la polémica.

Lejos de profundizar en el tema o entrar en detalles sobre su intimidad, Siciliani eligió bajar el tono y marcar un límite.

Quién es la supuesta amante de Luciano Castro

Luego de que se filtraran unos audios de Luciano Castro hablando con tonada española a una mujer con intenciones de conquista, la supuesta amante habló con Puro Show sobre sus encuentros en España.

La bailarina y actriz Sarah Borrell habría tenido un affaire con Castro en noviembre del año pasado.

"Soy danesa, vine a Madrid a finales de agosto. Luciano fue un día al lugar donde trabajaba de camarera, regresó una semana después y me acordé de el, le dije 'regresaste'. Hablamos un poquito, ha cambiado unas palabras para hacerse más español. Yo noto cuando un hombre quiere algo más", expresó la joven.

"Yo no estaba interesada en salir con él, me dijo si quería ver su obra y yo quería, pero al final no fui porque no podía. No me dio su Instagram y yo sentía algo raro, era muy directo", detalló.

Sarah se dio cuenta que Luciano era argentino, aunque él intentaba hacerse el español: "No sé por qué no pregunté a mis amigas argentinas".

Él la habría invitado a su casa, pero ella no accedió. También contó que la invitó a fumar marihuana, pero tampoco accedió y lo que sí habría ocurrido fue un beso en la calle. “Me enteré por una amiga argentina quién era y ahí me di cuenta de su novia”, concluyó la bailarina, que decidió cortar la conversación ya que el actor seguía insistiendo en volver a encontrarse.