Los memes por la "deslomada" de Manuel Adorni en Nueva York

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció que su esposa Bettina Angeletti viajó en el avión presidencial que trasladó al presidente Javier Milei y a la comitiva oficial hacia Nueva York, donde se desarrolla la Argentina Week 2026.

La presencia de Angeletti en el vuelo generó polémica luego de que se conocieran imágenes de la delegación durante las actividades oficiales y surgieran cuestionamientos sobre su participación en la gira.

“Quería que me acompañe”

Durante una entrevista televisiva con el periodista Eduardo Feinmann, Adorni defendió la situación al señalar que su trabajo durante la gira es exigente.

“Estos son trabajos muy sacrificados y la verdad que era mi deseo que mi mujer me acompañe”, sostuvo.

Consultado sobre los gastos, aseguró que los costos personales de Angeletti no fueron cubiertos por el Estado. “Los gastos se los paga ella y yo pago mis gastos”, señaló.

En ese mismo intercambio, Feinmann cuestionó el uso del avión presidencial. “El avión presidencial no es un taxi, no es un Uber”, le dijo.

Adorni respondió que había viajado a Nueva York para “deslomarse una semana” y reiteró que la presencia de su esposa no implicó erogaciones públicas. “No le sacamos un peso al Estado”, afirmó.

El funcionario también evitó dar detalles sobre un viaje previo a Punta del Este y se limitó a aclarar que no fue financiado con fondos públicos.

La explicación del funcionario

Adorni explicó que su esposa ya tenía previsto viajar a Estados Unidos y que había comprado un pasaje previamente.

“Mi mujer iba a viajar a Nueva York el 26 de febrero. Ella tenía el pasaje comprado, pero después hubo un cambio de agenda y yo quería que ella me acompañe. Así que Presidencia la invitó”, afirmó.

El funcionario atribuyó la organización del traslado a la Secretaría General de la Presidencia, área que conduce Karina Milei y que tiene a su cargo la coordinación de los viajes oficiales.

Según detalló, el pasaje que su esposa había adquirido tenía un costo de 5.345 dólares.

La frase de los memes

Los dichos de Manuel Adorni en entrevista con Eduardo Feinmann generaron una oleada de memes. La mayoría se centraron en la palabra que utilizó para referirse a su viaje a Nueva York "deslomarme".