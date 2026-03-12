Javier y Karina Milei salieron a respaldar a Manuel Adorni tras la crítica por el viaje de su esposa a Nueva York  

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, salieron este jueves a respaldar públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de las críticas generadas por la presencia de su esposa en el viaje oficial que la comitiva realizó a Nueva York en el marco del Argentina Week.

A través de sus redes sociales, el mandatario defendió al funcionario y cuestionó los cuestionamientos que surgieron desde distintos sectores. “Si muchos supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”, escribió Milei. Y agregó: “Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa (ni lo captan), entonces ensucian… Ánimo”.

En la misma línea se expresó Karina Milei, quien manifestó su “apoyo total e incondicional” al jefe de Gabinete. “Frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, publicó la funcionaria en sus redes.

La polémica se desató luego de que se conociera que la esposa de Adorni había viajado junto a la comitiva oficial a Nueva York, lo que generó cuestionamientos desde sectores de la oposición y en redes sociales.

Ante el avance de las críticas, varios dirigentes del oficialismo salieron a respaldar al jefe de Gabinete. El ministro del Interior, Diego Santilli, atribuyó la polémica a “una operación del kirchnerismo” y aseguró que el funcionario cuenta con el respaldo del Presidente.

“No vamos a tolerar ninguna operación del kirchnerismo para un tipo probo, que trabaja, que pone el cuerpo y que es un gran jefe de Gabinete”, sostuvo Santilli durante una visita a Expoagro, al ser consultado por la prensa.

También el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresó su apoyo. “Ayer, hoy y siempre junto a Adorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos orquestados desde la oposición. Vamos a defender siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos”, señaló.

El asesor presidencial Santiago Caputo también se pronunció en defensa del funcionario. “No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para Adorni”, publicó.

Desde el espacio político juvenil Las Fuerzas del Cielo, vinculado al oficialismo, también salieron a defender al jefe de Gabinete y cuestionaron las versiones que circularon en redes sociales sobre supuestas internas dentro del Gobierno.

Uno de los mensajes más contundentes fue el del legislador bonaerense Agustín Romo, quien afirmó: “El que diga que Santiago Caputo opera contra el gobierno, ese es el traidor”.

La polémica se produjo en el contexto del viaje de la comitiva oficial a Nueva York para participar de actividades vinculadas al Argentina Week, un evento orientado a promover inversiones y fortalecer vínculos económicos con el exterior.