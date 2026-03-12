VIDEOS. Tiroteo en una sinagoga de Michigan: un hombre embistió el templo y murió luego de un enfrentamiento

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Un violento episodio generó alarma este martes en Estados Unidos luego de que se reportara un tiroteo activo en una sinagoga del estado de Michigan. El hecho ocurrió en el complejo religioso Temple Israel, ubicado en West Bloomfield Township, al noroeste de Detroit.

Según reportaron medios estadounidenses, un hombre armado embistió el templo con un vehículo y posteriormente se produjo un enfrentamiento armado dentro del predio.

Fuentes citadas por la agencia Associated Press indicaron que el presunto atacante murió durante el operativo.

Un templo que también alberga una escuela

El ataque ocurrió en un complejo que, además de la sinagoga, cuenta con una escuela para la primera infancia, lo que generó momentos de tensión entre familias y autoridades.

De acuerdo con la televisora local WDIV-TV, un camión se habría estrellado contra el edificio. Tras el incidente, padres acudieron rápidamente al lugar para retirar a sus hijos.

El distrito escolar de West Bloomfield activó un protocolo de confinamiento preventivo mientras se desarrollaba el operativo policial.

Intervención del FBI

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que agentes federales se desplegaron en el lugar para colaborar con las autoridades locales.

“El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Michigan y responde a la aparente situación de embestida de un vehículo y a un tirador activo en la sinagoga Temple Israel”, señaló el funcionario en redes sociales.

Imágenes aéreas difundidas por la cadena WXYZ mostraron una columna de humo que salía del complejo religioso mientras las fuerzas de seguridad aseguraban el área.

Reacción de las autoridades

La policía del condado de Oakland informó que los agentes trabajaban en el despeje del edificio para garantizar que no hubiera más amenazas.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, indicó que sigue de cerca la situación y que está en contacto con la Policía Estatal.

“El antisemitismo y la violencia no tienen cabida en Michigan”, afirmó la mandataria en un mensaje publicado en la red social X.