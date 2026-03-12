La inflación de febrero fue de 2,9% y acumuló 33,1% en los últimos doce meses: el noroeste registró la mayor suba

La inflación de febrero fue del 2,9% en Argentina, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, el índice de precios acumula una suba interanual del 33,1%.

Sin embargo, el aumento de precios no se sintió de la misma manera en todo el país. De acuerdo con el informe oficial, la región noroeste registró el mayor incremento mensual con un 3,5%, superando al resto de las regiones del país.

Índice de precio al consumidor. Gráfico: Indec

Detrás se ubicaron Cuyo con 3,4% y el Noreste con 3,1%. En tanto, la región Pampeana y la Patagonia marcaron subas del 3%, mientras que el promedio nacional fue de 2,9%. El Gran Buenos Aires (GBA), por su parte, registró el menor aumento con 2,6%.

Índice de precio al consumidor. Gráfico: Indec

Los rubros que más aumentaron

Entre las divisiones que más subieron durante febrero se destacó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento del 6,8%. El incremento estuvo impulsado principalmente por la suba de tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias, además de modificaciones en los esquemas de beneficiarios de subsidios.

La segunda división con mayor aumento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba del 3,3%. Este rubro fue además el que mayor incidencia tuvo en la variación mensual de casi todas las regiones, debido principalmente al aumento en carnes y derivados.

Índice de precio al consumidor. Gráfico: Indec

En contraste, las divisiones que registraron menores variaciones fueron Bebidas alcohólicas y tabaco, con una suba del 0,6%, y Prendas de vestir y calzado, que no tuvo variación durante el mes.

Si se analizan las categorías, los precios Regulados lideraron las subas con un incremento del 4,3%, seguidos por el IPC núcleo con 3,1%. En cambio, los precios Estacionales registraron una caída del 1,3%.

Contexto internacional

La publicación del IPC de febrero se da además en un contexto internacional marcado por la suba del barril del petróleo, impulsada por el conflicto bélico en Medio Oriente. Sin embargo, los especialistas advierten que este fenómeno todavía no impacta en los precios actuales y podría verse reflejado recién en el índice del próximo mes.

En paralelo, la inflación nacional se ubicó por encima del dato difundido días atrás por la Ciudad de Buenos Aires, que registró un aumento del 2,6% en febrero, según el Instituto de Estadística y Censos porteño. Ese indicador acumula una suba del 5,7% en los primeros dos meses del año y una variación interanual del 32,4%.

Transición en el Indec

El dato de inflación se conoció además en medio de cambios dentro del Indec. El organismo atraviesa una etapa de transición tras la salida de Marco Lavagna y la llegada del nuevo titular, Pedro Lines, quien comenzó a analizar alternativas para actualizar la metodología de medición del IPC, que actualmente tiene cerca de dos décadas de antigüedad y ha sido cuestionada por distintos organismos internacionales.

En el plano político y económico, el presidente Javier Milei ha reiterado en diferentes discursos que espera que hacia agosto de este año la inflación mensual se acerque a cero.