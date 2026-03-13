Estados Unidos afirma que el líder supremo de Irán está "herido, desfigurado y escondido"

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este viernes que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, está "herido, probablemente desfigurado y escondido".

Hegseth pronunció estas declaraciones en el Pentágono, "sin aportar pruebas" sobre el estado de Mojtaba Jamenei, según informó la agencia The Associated Press, en un título que captó la Agencia Noticias Argentinas.

Israel sospecha que Jamenei resultó herido al comienzo de la guerra ya que no aparecido en público desde que asumió el liderazgo.

Los más recientes informes bélicos daban cuenta de 15.000 objetivos atacados en las últimas horas por Estados Unidos e Israel, en el marco de lo que gran parte del mundo considera como una guerra de agresión que viola toda norma internacional.

Fractura en un pie y lesiones menores

Jamenei habría sufrido una fractura en el pie y otras lesiones menores el primer día de la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel, informó a CNN una fuente familiarizada con la situación.

Además de la lesión en el pie, Jamenei, de 56 años, presentó un moretón alrededor del ojo izquierdo, así como laceraciones menores en el rostro, de acuerdo con la fuente.

Una fuente israelí reveló previamente a CNN que Jamenei resultó herido en un intento de homicidio la semana pasada.

De su lado, el embajador de Irán en Chipre, Alireza Salarian, declaró al periódico The Guardian que Jamenei resultó herido en el mismo ataque aéreo que mató a su padre, el fallecido líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, junto con otros cinco miembros de la familia.

Un discurso de Jamenei fue difundido ayer por la televisión iraní y publicado en un sitio oficial de internet; no obstante el corresponsal de la CNN en Jerusalén afirmaba esta mañana que no se lo vio ni lo escuchó desde que asumió sus funciones.