VIDEO. Quijano: se disponía a tomar un mate cocido con bollo cuando vio un puma en su patio

Esta mañana, mientras Sebastián Guerrero preparaba su habitual mate cocido con bollo en una finca de Corralito, Campo Quijano, las cámaras de seguridad le advirtieron la presencia de un intruso. Al revisar las imágenes, vio a un imponente puma que caminaba con total tranquilidad por las inmediaciones de la vivienda. “Andaba como Pancho por su casa”, contó a El Tribuno.

Inmediatamente alertó a los vecinos para que estuvieran atentos, sobre todo quienes crían cabras, gallinas, ovejas, terneros y otros animales.

Video gentileza, Sebastián Guerrero

“Hay que hacer ruido. Cuando uno hace mucha buya, el puma se asusta y se va. Lo que sí hay que estar es alertas, porque el otro día ya se comió un potrillo al frente, en lo de Lucas. Mire señor, me quedó el chicharrón atragantado del susto”, explicó Guerrero, un experto en informática que hace un tiempo decidió dejar la ciudad para instalarse en medio de los cerros, en busca de tranquilidad y contacto con la naturaleza, aunque no esperaba que el contacto fuera tan cercano.

La advertencia corrió rápido entre los pobladores de la zona. En estos parajes rurales, donde la cría de animales es parte de la vida cotidiana, la presencia de un puma no es una novedad, aunque siempre genera preocupación.

Los vecinos saben que estos grandes felinos suelen bajar de los cerros en busca de alimento, sobre todo durante la madrugada o en las primeras horas del día. Por eso, ante la alerta, varios optaron por resguardar a sus animales y mantenerse atentos.

Corralito es una zona de serranía ubicada en el municipio de Campo Quijano, rodeada de monte y quebradas. Allí, la presencia de fauna silvestre forma parte del paisaje natural.

El puma, también conocido como león americano, es uno de los depredadores más importantes de la región y habita estos territorios desde tiempos inmemoriales. Su presencia, lejos de ser algo extraordinario, responde al equilibrio natural de los ecosistemas serranos.

Sin embargo, cuando se acerca a zonas pobladas, la situación obliga a extremar los cuidados, especialmente para proteger a los animales domésticos.

Quienes viven en el lugar aseguran que la mejor manera de evitar problemas es hacer ruido, encender luces o moverse en grupo, ya que el puma suele evitar el contacto con las personas.

Tras el aviso y el movimiento generado entre los vecinos, el felino finalmente se alejó de la zona sin provocar daños.

La escena, que comenzó con un mate cocido tranquilo, terminó recordándoles a todos en el paraje que en esas tierras el ser humano convive día a día con la naturaleza en su estado más puro y que, en esos paisajes, el puma sigue siendo, como desde siempre, el verdadero dueño de los cerros.