Irán vuelve a atacar Dubai: un dron impactó contra una torre de lujo mientras la guerra interrumpe el tráfico aéreo regional

Un dron de origen iraní impactó contra una torre en Dubai, confirmaron las autoridades, en uno de los episodios más significativos de una escalada bélica que cumple su día 14 y que continúa desestabilizando las infraestructuras críticas del Golfo Pérsico.

El proyectil alcanzó la torre Address Creek 2, un complejo de uso mixto hotelero y residencial de alta gama ubicado en las inmediaciones de Dubai Creek Harbour. La oficina de medios de Dubai informó a través de X que los bomberos lograron controlar y extinguir un incendio que se había declarado en dos unidades del edificio. Los pisos superiores de la estructura sufrieron daños visibles, aunque las autoridades subrayaron que todos los residentes se encontraban a salvo y que no se registraron heridos.

El ataque a la torre no fue un hecho aislado. En las horas siguientes, la misma oficina de medios reportó dos incidentes adicionales en distintos puntos de la ciudad. El primero involucró otro dron que cayó en la zona de Al Bada’a. El segundo fue causado por los restos de una intercepción aérea exitosa que impactaron sobre un edificio en Sheikh Zayed Road, una de las arterias más concurridas de Dubai. En ambos casos, las autoridades indicaron que no hubo víctimas.

Nuevos ataques al aeropuerto

La jornada del miércoles también había dejado señales preocupantes. La oficina de medios de Dubai confirmó que dos drones cayeron en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Dubai, conocido como DXB. Testigos citados por Reuters señalaron que el aeropuerto no sufrió daños materiales aparentes, aunque cuatro personas resultaron heridas en el incidente.

El DXB ya había sido afectado el primer día del conflicto, junto con los aeropuertos internacionales de Abu Dabi y Kuwait. Este nuevo ataque en sus cercanías reavivó las alarmas sobre la seguridad de una infraestructura que moviliza a millones de pasajeros cada año.

La guerra que libran Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní ha provocado decenas de miles de cancelaciones, desvíos y reprogramaciones de vuelos en todo el mundo. Buena parte del espacio aéreo de Medio Oriente permanece cerrado ante la amenaza constante de misiles y drones.

Aerolíneas regionales como Emirates, Etihad y Qatar Airways han retomado parcialmente sus operaciones, pero siguen lejos de su capacidad habitual. Según datos de FlightRadar24, los vuelos diarios de las principales compañías emiratíes superaron los 600 durante el fin de semana, aunque esa cifra comenzó a estabilizarse y luego cayó levemente el martes.

En Bahréin, la Autoridad de Aviación Civil informó el miércoles que varios aviones de Gulf Air sin pasajeros, además de aeronaves de carga, fueron trasladados a aeropuertos alternativos. La medida busca, según el organismo, garantizar la continuidad y eficiencia de las operaciones aéreas durante la crisis. Gulf Air no estuvo disponible para brindar comentarios adicionales.

Los datos de FlightRadar24 también revelaron que numerosos aviones de pasajeros se dirigieron hacia destinos en Arabia Saudita durante las últimas 24 horas, lo que refleja los esfuerzos de las aerolíneas por reorganizar rutas ante un espacio aéreo cada vez más restringido e impredecible.

Con información de Reuters y EFE.