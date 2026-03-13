PUBLICIDAD

Vuelco en la ruta nacional 9/34: un automóvil terminó con las ruedas hacia arriba

El siniestro ocurrió ayer cerca de las 18 a la altura del kilómetro 1442. El conductor viajaba desde Mendoza hacia Salta, perdió el control al realizar una maniobra evasiva y el vehículo terminó volcado a un costado de la ruta. El test de alcoholemia dio 0.00 g/l y no hubo heridos de gravedad.
Viernes, 13 de marzo de 2026 09:05

Un espectacular vuelco se registró ayer sobre la Ruta Nacional 9/34, a la altura del kilómetro 1442, y dejó como saldo importantes daños materiales en el vehículo involucrado.

De acuerdo con el parte oficial, el hecho ocurrió cerca de las 18 cuando el conductor de un automóvil que se dirigía desde Mendoza hacia la provincia de Salta realizó una maniobra evasiva en plena ruta. En esas circunstancias perdió el control del rodado, que terminó volcando y quedando con las ruedas hacia arriba a un costado de la banquina.

A pesar de la magnitud del siniestro, el conductor logró salir por sus propios medios y no presentó lesiones de gravedad. Personal que intervino en el procedimiento realizó el test de alcoholemia correspondiente, el cual arrojó resultado negativo, con 0.00 gramos de alcohol por litro de sangre.

El vehículo, en tanto, sufrió daños totales a raíz del vuelco y debió ser retirado posteriormente del lugar.

Ante las condiciones climáticas que se registran en la zona, las autoridades reiteraron el pedido de circular con precaución, mantener la distancia entre vehículos y reducir la velocidad, especialmente en tramos donde la calzada puede encontrarse resbaladiza o con visibilidad reducida.

