13 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Campo Quijano
Puma
siniestro en la 9/34
Dubai
Viernes 13
Camioneta robada
Controles viales
Policiales

Recuperan una camioneta robada en Buenos Aires durante un control preventivo de talleres en Salta

Se trata de una Toyota 4x4 que había sido sustraída en enero de 2025 en Buenos Aires. El procedimiento se realizó en un taller mecánico de la Capital, en el marco de los controles preventivos que lleva adelante la Dirección General de Investigaciones.
Viernes, 13 de marzo de 2026 09:56

En el marco de las acciones de prevención de la Dirección General de Investigaciones, se detectó una camioneta Toyota 4x4 con patente adulterada, entre otras irregularidades, en un taller mecánico ubicado en el barrio Hernando de Lerma de la Capital.

Ante la situación, los investigadores realizaron las consultas correspondientes en los sistemas de la Unidad de Análisis Criminal, donde se corroboró que el vehículo había sido sustraído en enero de 2025 en una ciudad de la provincia de Buenos Aires y registraba un pedido de secuestro judicial vigente.

En el procedimiento, un hombre de 52 años fue demorado y puesto a disposición de la Fiscalía Penal 5.

Cabe destacar que la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Salta trabaja con un enfoque preventivo en toda la provincia, realizando controles en hoteles, talleres, vías de circulación y lugares de concurrencia masiva. Estas acciones permiten detectar personas con pedido de captura, vehículos con requerimientos judiciales, tenencia de estupefacientes, entre otros resultados positivos en la lucha contra la actividad delictiva.

