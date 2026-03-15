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Policiales

Monaguillo abusó de una joven de 14 años en la iglesia

Tiene 24 años y asistía a una parroquia de La Plata.
Domingo, 15 de marzo de 2026 01:37
Parroquia Nuestra Señora de la Merced.

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Una familia denunció un grave caso de abuso sexual en La Plata. La pareja acusó a un monaguillo de 24 años de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, ubicada en 11 entre 45 y 46, de manipulación, hostigamiento, exhibicionismo y amenazas de muerte a una adolescente de 14.

Según relataron, los abusos empezaron en 2024, cuando la nena tenía 12, e incluso algunos de ellos fueron perpetrados en la iglesia. Los hechos salieron a la luz en los últimos días a través de un celular.

La adolescente conoció al monaguillo en la iglesia a la que ella asistía a misa y a reuniones comunitarias.

Según contó la mamá, en las conversaciones que mantenía, el acusado le prohibía el contacto con otros varones, utilizaba expresiones como "soy tu dueño" y expresaba un "pseudo complejo de Dios" al afirmar "observarla mientras dormía".

Fuentes de la investigación indicaron al diario El Día que en algunos encuentros el monaguillo la habría manoseado y también habría cometido actos de exhibicionismo al masturbarse frente a ella durante videollamadas.

 

 

 

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