Escuela nueva, pero sin luz: el reclamo de una comunidad

Padres de alumnos del colegio secundario Islas Malvinas, ubicado sobre la ruta 33 camino a Cachi, reclamaron que el establecimiento funciona desde el año pasado sin suministro eléctrico estable, pese a tratarse de un edificio nuevo que todavía ni siquiera fue inaugurado oficialmente.

El reclamo fue planteado por Ivana Domínguez, madre de uno de los estudiantes, durante una entrevista en Radio Salta. Según relató, el establecimiento comenzó a recibir alumnos en 2025, pero los paneles solares y sus baterías -que debían garantizar el servicio de energía- nunca quedaron operativos.

La situación se vuelve más complicada en esta época del año. "Ahora con el horario de otoño - invierno los chicos llegan y todavía está oscuro. Necesitamos la luz porque entran muy temprano", explicó Domínguez.

El colegio funciona como anexo del establecimiento de Chicoana y recibe a estudiantes de distintos parajes de la zona. Actualmente asisten unos 23 alumnos de primero a quinto año, muchos de los cuales deben trasladarse desde lugares alejados hasta la ruta para tomar el transporte escolar.

El establecimiento fue construido recientemente y comenzó a utilizarse el año pasado ante la necesidad de escolarizar a los jóvenes de la zona, aunque la obra nunca fue inaugurada formalmente.

Según los padres, el colegio cuenta con la instalación para paneles solares, pero las baterías que permiten almacenar la energía no están en funcionamiento. "Nos prometieron que el colegio iba a tener luz y todo lo necesario, pero está funcionando sin electricidad", sostuvo.

Incluso relató que el año pasado se instaló una batería de manera provisoria, pero funcionó apenas dos días y luego fue retirada. "Vinieron, la arreglaron, funcionó un par de días y después se la llevaron otra vez", recordó.

El establecimiento está a 27 km de la rotonda de Chicoana, sobre una ruta turística por donde circulan vehículos rumbo a Cachi, por lo que -según los vecinos- el acceso no representa una dificultad.

De acuerdo con lo que les informaron desde la dirección del establecimiento, las baterías habrían sido llevadas nuevamente al colegio, pero no pueden ser conectadas hasta que el Ministerio de Educación autorice la instalación y se envíe personal.

"Nos dijeron que la batería está acá, pero que no la pueden colocar hasta que venga alguien autorizado por el Ministerio", señaló la madre.

Mientras tanto, las actividades escolares se desarrollan con luz natural, lo que genera dificultades en los horarios de ingreso, especialmente en invierno.

El reclamo de los padres no se limita únicamente a la falta de energía eléctrica. También señalaron otras dificultades. Entre ellas, mencionaron la falta de personal, ya que el colegio actualmente cuenta con una sola ordenanza y no tiene preceptor. Además, el servicio de comedor aún no funciona.

La bomba de agua

El abastecimiento de agua tuvo inconvenientes en el inicio, ya que sin electricidad la bomba no podía funcionar y el tanque debía llenarse con un generador. Los padres sostienen que el problema ya fue planteado en reiteradas oportunidades ante las autoridades educativas, pero hasta ahora no obtuvieron soluciones concretas.

"Es una lástima porque es un colegio nuevo y los chicos lo necesitan", reclamó Domínguez.