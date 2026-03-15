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Policiales

Mató a su ex y se fue al corso ensangrentado

La víctima tenía 43 años y fue hallada muerta en su casa.
Domingo, 15 de marzo de 2026 01:37
Femicida ensangrentado fue detenido en los corsos.

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Un brutal episodio se registró en la localidad bonaerense de General Lavalle, donde un hombre asesinó a su expareja y luego asistió a los carnavales de la ciudad con la ropa manchada de sangre.

La víctima, identificada como Eugenia Mandiburu, una empleada municipal, fue hallada sin vida dentro de su vivienda, ubicada en la intersección de las calles Cordine y Bartolomé Mitre, a pocas cuadras del lugar donde se desarrollaban los corsos.

Según los investigadores, en un violento episodio dentro de la propiedad, la mujer fue atacada con un objeto punzante. Luego de este hecho, el agresor ocultó el cuerpo detrás de un sillón y dejó el lugar.

El principal sospechoso es Javier Flores, expareja de la víctima, que después del asesinato, se dirigió a los festejos de carnaval.

Según varios testigos, el victimario se presentó con la misma ropa manchada de sangre, marcas visibles en la nuca y un dedo cortado, algo que sorprendió a todos.

La situación llamó aún más la atención cuando los allegados notaron el estado del hombre e intentaron comunicarse con la mujer. Para su sorpresa, no obtuvieron respuestas. Por ello dieron aviso a la policía.

Cuando los efectivos ingresaron al domicilio, encontraron el cuerpo sin vida de la mujer y procedieron a detener al sospechoso. Durante el procedimiento también secuestraron las prendas que llevaba el acusado.

La causa quedó en manos de la Justicia de Buenos Aires, que busca no solo esclarecer los hechos, sino también saber si el acusado actuó con algún tipo de complicidad.

 

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