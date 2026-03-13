Viernes 13: el día que este año se repetirá tres veces

Este 13 de marzo se vive el segundo viernes 13 de 2026. Aunque la ciencia no ha demostrado que sea un día más peligroso que otros, la combinación entre religión, historia y cultura popular mantiene viva una de las supersticiones más conocidas del mundo.

Para muchos, mirar el calendario y encontrar un viernes 13 todavía genera cierta inquietud. Este 2026, además, no es un año cualquiera para los supersticiosos: el calendario trae tres fechas de este tipo. La primera ocurrió en febrero, la segunda se vive este 13 de marzo y la última llegará en noviembre.

El miedo al número 13 tiene incluso un nombre: triscaidecafobia. Así se denomina a la fobia a esta cifra, una creencia que atraviesa distintas culturas y que ha dejado huellas en la vida cotidiana. En muchos edificios se evita incluir el piso 13 en los ascensores y algunas aerolíneas omiten la fila con ese número en sus aviones.

Quienes padecen este temor -los llamados triscaidecafóbicos- creen que el número 13 trae mala suerte, especialmente cuando el día 13 del mes cae viernes. El origen de esta superstición suele vincularse con distintos hechos religiosos e históricos.

Una de las explicaciones más difundidas remite a la Última Cena, donde participaron trece personas: Jesús y sus doce apóstoles. Según la tradición, Judas Iscariote -quien lo traicionaría- fue el decimotercer invitado. A esto se suma que, de acuerdo con la tradición cristiana, la crucifixión de Jesús ocurrió un día viernes.

Algunas interpretaciones bíblicas también sostienen que Eva habría tentado a Adán con la fruta prohibida un viernes, e incluso que Caín habría matado a Abel ese mismo día de la semana.

Otro episodio histórico que reforzó la fama de la fecha ocurrió el viernes 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia ordenó la persecución y arresto de los Caballeros Templarios.

En tiempos más recientes, la superstición también se vio alimentada por hechos modernos. En 1970, una explosión obligó a cancelar la misión lunar Apolo 13, lo que volvió a asociar el número con el infortunio.

Para algunos especialistas, el rechazo al 13 también tiene una explicación simbólica. El científico Thomas Fernsler sostiene que muchas culturas consideran al 12 como un número “completo”: el año tiene 12 meses, los dioses del Olimpo eran 12 y también son 12 las tribus de Israel. El 13, al aparecer inmediatamente después, rompe esa supuesta perfección y genera incomodidad.

El lado positivo

Sin embargo, no todas las interpretaciones del número son negativas. Algunas culturas consideran que el 13 puede tener significados positivos. Por ejemplo, existen 13 ciclos lunares en un año, lo que llevó a mayas y hebreos a verlo como un número auspicioso.

Pese a todo, la ciencia no ha encontrado pruebas de que los viernes 13 sean más peligrosos que otros días del calendario. Para muchos, entonces, no es más que otra jornada que marca el inicio del fin de semana; para otros, una fecha cargada de supersticiones que todavía despierta cierta cautela.