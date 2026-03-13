Semana Santa en Chicoana: tres días de fe, tradición y turismo en el Valle de Lerma

Chicoana se prepara para recibir a vecinos y turistas durante Semana Santa con una propuesta que combina fe, cultura y naturaleza en uno de los pueblos más tradicionales de Salta. Durante tres días, el municipio ofrecerá actividades religiosas, ferias artesanales, gastronomía regional y propuestas al aire libre.

El viernes 18 de abril, Viernes Santo, comenzará con la apertura del Paseo Cultural de Semana Santa a las 9 en calle Libertad. A las 10 se realizará el tradicional Vía Crucis de la Familia y la Catequesis con la imagen de Jesús Nazareno, que partirá desde la rotonda de acceso al pueblo hasta el templo parroquial.

A las 11 se inaugurará una exposición de indumentaria y escenografía de la Representación Viviente de la Pasión de Cristo en el casco histórico. Por la tarde, a las 14.30 comenzará la Novena a la Divina Misericordia y a las 15 se realizará la Hora Santa en el templo parroquial.

Uno de los momentos más esperados será a las 19 con la Celebración de la Pasión y la Adoración de la Cruz, seguida por un solemne Vía Crucis por las principales calles del pueblo con las imágenes del Cristo Yacente, la Dolorosa y San Juan.

La jornada culminará a las 22 con la tradicional Representación Viviente de la Pasión de Cristo en el predio “Los Eucaliptos”, donde actores locales recrearán distintos pasajes bíblicos desde la entrada a Jerusalén y la Última Cena hasta la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús.

El sábado 19 de abril, Sábado de Gloria, el Paseo Cultural volverá a abrir a las 9. A las 15 se realizará la meditación de los siete dolores de la Virgen María junto a la Novena a la Divina Misericordia en el templo parroquial.

Por la noche, a las 22, se celebrará la Vigilia Pascual con la bendición del fuego, el encendido del cirio pascual, la bendición del agua y la renovación de las promesas bautismales.

Finalmente, el domingo 20 de abril, Domingo de Pascua, la jornada comenzará nuevamente con la apertura del Paseo Cultural a las 9. A las 11 se celebrará la misa pascual con la bendición del Calvario y el reparto de ramos.

Por la tarde continuará la Novena a la Divina Misericordia a las 15, mientras que a las 20 se realizará otra misa pascual. El cierre será a las 21 en el casco histórico con la tradicional quema de Judas.

Además de las actividades religiosas, quienes visiten Chicoana podrán recorrer ferias artesanales, degustar platos regionales y disfrutar de propuestas turísticas como trekking, cabalgatas, senderismo, avistaje de aves y degustaciones de vinos, en un entorno natural que combina tradición y paisajes del Valle de Lerma.