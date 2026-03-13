Cuándo y dónde ver los Premios Oscar 2026: todo lo que hay que saber de la gran gala del cine

La industria del cine se prepara para vivir una de sus noches más importantes. La 98ª edición de los Premios Oscar se celebrará el próximo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde las principales figuras del cine internacional volverán a reunirse para reconocer a las mejores producciones del último año.

La gala contará nuevamente con la conducción del comediante Conan O’Brien, quien repetirá como anfitrión tras su debut en la ceremonia anterior. Como cada año, la jornada comenzará con la tradicional alfombra roja, donde actores, directores y productores desfilarán antes del inicio de la premiación.

En América Latina, la ceremonia podrá verse en vivo a través de la plataforma HBO Max. En Argentina, Chile, Uruguay y Brasil la transmisión comenzará a las 19, mientras que en países como Colombia, Perú y Ecuador iniciará a las 17.

En Estados Unidos, la cobertura oficial estará a cargo del canal ABC y también podrá seguirse por primera vez en la plataforma Hulu, lo que amplía las opciones de acceso a la gala. En España, la transmisión comenzará a la medianoche del 16 de marzo a través de Movistar Plus.

La competencia por el premio a Mejor Película tiene como principales candidatas a Pecadores, Hamnet, Marty Supremo y Una batalla tras otra, títulos que lideran la lista de nominaciones y llegan con gran respaldo de la crítica.

Entre los nominados a Mejor Actor figuran Timothée Chalamet por Marty Supremo, Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra y Michael B. Jordan por Pecadores. En la categoría de Mejor Actriz se destacan Jesse Buckley por Hamnet y Emma Stone por Bugonia.

En dirección compiten nombres reconocidos como Chloe Zhao, Josh Safdie y Ryan Coogler, mientras que la ceremonia contará con la participación de diversas figuras del cine que presentarán los premios. Entre los confirmados aparecen Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Chris Evans, Javier Bardem, Priyanka Chopra Jonas y Demi Moore.

La gala también tendrá espacio para la música. Entre las actuaciones confirmadas se encuentran “Golden”, de la película Las guerreras K-Pop, interpretada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, y “I Lied to You”, del film Pecadores, cantada por Miles Caton.

Con su combinación de glamour, espectáculo y reconocimiento a la industria cinematográfica, los Oscar volverán a concentrar la atención de millones de espectadores en todo el mundo.