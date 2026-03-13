Derrumbes: recomiendan transitar con precaución en la ruta nacional 9 entre el puente Wierna y La Caldera

El tramo presenta sectores con desprendimientos de tierra y piedras sobre la calzada. La advertencia cobra mayor importancia por el aumento de tránsito previsto esta noche debido al inicio del Festival de la Chicha en La Caldera.

Conductores que circulen por la ruta nacional 9 fueron alertados sobre la presencia de zonas con derrumbes en el tramo comprendido entre el puente Wierna y la localidad de La Caldera.

Según se informó, en distintos sectores del recorrido se registraron desprendimientos de tierra y piedras que afectan parte de la calzada, por lo que se recomienda manejar con extrema precaución.

La advertencia cobra especial relevancia teniendo en cuenta el importante movimiento vehicular que se espera esta noche hacia La Caldera, donde se desarrollará la primera jornada del tradicional Festival de la Chicha, evento que convoca a una gran cantidad de visitantes.

Ante esta situación, se solicita a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y prestar atención a las condiciones del camino, especialmente en curvas o sectores donde la visibilidad puede verse reducida.