El banquete secreto de los Oscar 2026: caviar, sushi, tequila y miles de “estatuillas” de chocolate

La gala de los Premios Oscar no termina cuando se apagan las luces del escenario. Después de la ceremonia, las principales figuras del cine se trasladan al Baile de los Gobernadores, una exclusiva fiesta privada donde el glamour continúa con música, brindis y uno de los banquetes más sofisticados de la industria del entretenimiento.

La celebración se realizará tras la entrega de premios del 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y reunirá a más de dos mil invitados entre nominados, ganadores, productores y grandes figuras de Hollywood.

El responsable del menú será nuevamente el reconocido chef Wolfgang Puck, quien lleva más de tres décadas al frente de la cocina de este evento. Con 76 años y una trayectoria consolidada en la alta gastronomía internacional, Puck se convirtió en una tradición dentro del universo de los Oscar.

Para la edición 2026, el equipo culinario preparará cerca de 25 mil platos pensados para los invitados que llegan al evento tras horas de ceremonia, discursos y alfombra roja.

El menú combinará sabores internacionales con ingredientes de alta gama. Entre los productos destacados figuran unos 30 kilos de caviar, alrededor de 100 kilos de chuletas tomahawk, grandes cantidades de salmón ahumado y unos 1.200 chicken pot pie, el famoso pastel de pollo cubierto con hojaldre que se convirtió en uno de los platos favoritos de las celebridades.

Además habrá estaciones gastronómicas con propuestas de distintas partes del mundo, incluyendo pastas, carnes premium, platos austríacos y opciones veganas. Una de las novedades será una estación de sushi preparado en el momento, donde los invitados podrán personalizar sus piezas junto a chefs especializados.

La coctelería también tendrá un papel destacado en la fiesta. Este año, el tequila mexicano será protagonista gracias a una carta especial elaborada por el bartender Lorenzo Antinori, cofundador del bar Leone de Hong Kong.

Entre los cócteles diseñados para la noche aparecen nombres inspirados en el mundo del cine, como “El mejor del show”, “Maestro Martini” y “La secuela”. Las bebidas combinarán sabores mexicanos con influencias italianas, acompañadas por vinos, champaña y sake.

El cierre del banquete tendrá un toque simbólico. Miles de pequeñas estatuillas de chocolate, inspiradas en el icónico Oscar, serán repartidas entre los invitados. Elaboradas con chocolate oscuro y recubiertas con un baño dorado, se han convertido en uno de los recuerdos más buscados de la fiesta.

Así, mientras algunos celebran haber ganado la estatuilla real, el resto de Hollywood también se lleva su propio “Oscar”… aunque sea de chocolate.