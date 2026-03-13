Murió un trabajador rural al caer de un silo en Embarcación

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Un trágico accidente laboral ocurrió este viernes en un establecimiento agrícola de la zona de Campichuelo, en jurisdicción de Embarcación, donde un operario perdió la vida tras caer desde un silo destinado al almacenamiento de cereales.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador se encontraba desarrollando tareas en la parte superior de la estructura cuando, por razones que aún se investigan, cayó desde una altura considerable.

El impacto le provocó un severo traumatismo de cráneo que le causó la muerte en el lugar.

Tras el hecho, personal de emergencias acudió al establecimiento y constató que el hombre ya no presentaba signos vitales. En tanto, se espera la intervención de peritos de Criminalística para realizar las tareas correspondientes y determinar cómo se produjo el accidente.

Las primeras informaciones indican que la víctima sería oriunda de General Güemes.