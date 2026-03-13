PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
13 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Campo Quijano
Puma
siniestro en la 9/34
Dubai
Viernes 13
Camioneta robada
Controles viales
semana santa en Chicoana
Campo Quijano
Puma
siniestro en la 9/34
Dubai
Viernes 13
Camioneta robada
Controles viales
semana santa en Chicoana

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR BLUE

$1420.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Murió un trabajador rural al caer de un silo en Embarcación

Viernes, 13 de marzo de 2026 11:10

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un trágico accidente laboral ocurrió este viernes en un establecimiento agrícola de la zona de Campichuelo, en jurisdicción de Embarcación, donde un operario perdió la vida tras caer desde un silo destinado al almacenamiento de cereales.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador se encontraba desarrollando tareas en la parte superior de la estructura cuando, por razones que aún se investigan, cayó desde una altura considerable.

El impacto le provocó un severo traumatismo de cráneo que le causó la muerte en el lugar.

Tras el hecho, personal de emergencias acudió al establecimiento y constató que el hombre ya no presentaba signos vitales. En tanto, se espera la intervención de peritos de Criminalística para realizar las tareas correspondientes y determinar cómo se produjo el accidente.

Las primeras informaciones indican que la víctima sería oriunda de General Güemes.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD