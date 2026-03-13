Controles viales: detectaron tres personas con pedidos judiciales y secuestraron dos vehículos

Diversos operativos de control vehicular realizados por personal de Seguridad Vial permitieron detectar a tres personas con requerimientos judiciales vigentes y secuestrar dos vehículos que registraban pedido de secuestro en distintas causas penales.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo el 12 de marzo sobre la ruta provincial 57, a la altura del kilómetro 6 y medio. Durante un control de rutina, los efectivos verificaron en el sistema informático el dominio de una camioneta y el resultado arrojó una alerta por un pedido de secuestro vigente desde junio de 2022 en el marco de una causa por estafas reiteradas y otros delitos. Ante esta situación, el vehículo fue secuestrado y el conductor trasladado a una dependencia policial para la realización de las actuaciones correspondientes.

En el mismo sector, otro control permitió detectar a un hombre que registraba un pedido de captura y detención vigente por una causa de robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa. El individuo viajaba como acompañante en un automóvil que fue detenido para su identificación. Tras la consulta en el sistema federal de antecedentes, se confirmó la vigencia de la orden judicial y se dispuso su traslado a una comisaría para continuar con los trámites de rigor.

Minutos antes, también en la ruta provincial 57, personal policial identificó a un acompañante de una camioneta que mostró una actitud nerviosa durante el control. Al verificar sus datos en el sistema, surgió que tenía un pedido judicial bajo la modalidad de “código negro con comparendo”, relacionado con una causa por lesiones agravadas. Tras confirmarse la medida, el hombre fue demorado y trasladado a una dependencia policial.

En otro operativo realizado el 11 de marzo por la noche, sobre avenida 16 de Septiembre a la altura de la plaza Macacha Güemes, efectivos interceptaron una motocicleta durante un control preventivo. La conductora no contaba con la cédula de identificación del rodado y, al consultar los datos del vehículo en el sistema, se constató que presentaba pedido de secuestro vigente desde 2020 por una causa de hurto y retención indebida.

Ante esta situación, tanto la motocicleta como su conductora fueron trasladadas a una comisaría de la zona, donde se realizaron las actas de secuestro, inventario y cadena de custodia correspondientes.

Los procedimientos se desarrollaron en el marco de los controles vehiculares que se realizan de manera preventiva en distintos puntos de la ciudad y rutas cercanas.