12 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Gran Hermano
Vóley
guerra en medio oriente
consumo de pan
Juicio a la narcomodelo
bandas en tartagal
Defensora General de Salta
Tiroteo en EEUU
Inflación
Según el Indec

La inflación de febrero fue de 2,9% y acumuló 33,1% en los últimos doce meses

La división con mayor alza mensual en febrero fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), escoltada por Alimentos y bebidas no alcohólicas y Bienes y servicios varios (ambas 3,3%). 
Jueves, 12 de marzo de 2026 16:01
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,9% en febrero de 2026 con respecto a enero y 33,1% interanual.

 La inflación de febrero fue de 2,9 por ciento, según informó este jueves el Indec. En cuanto a la variación interanual, fue de 33,1 por ciento, según el relevamiento del organismo. La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero se da en plena suba del barril del petróleo producto del conflicto bélico en Medio Oriente, aunque este fenómeno no debería verse reflejado en un aumento de precios hasta el índice del mes que viene.

Índice de precio al consumidor. Gráfico: Indec

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (6,8%), principalmente por la suba de tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias y la modificación de los esquemas de beneficiarios de tarifa con y sin subsidio.

La segunda división con mayor aumento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%).

Índice de precio al consumidor. Gráfico: Indec

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de Carnes y derivados, a excepción de Patagonia, donde la mayor incidencia se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en febrero de 2026 fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (4,3%) tuvieron el mayor incremento, seguidos de IPC núcleo (3,1%) y Estacionales (-1,3%).

Índice de precio al consumidor. Gráfico: Indec

 

