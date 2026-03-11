IPS: las mismas caras y los mismos problemas de la obra social deficitaria

Ayer asumió al frente del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) Martín Baccaro, un viejo conocido del organismo. Lo cierto es que estará acompañado en el directorio por dos personas que formaron parte de la intervención: Emilio Savoy y Mariano Vittar. La película se repite en la obra social provincial: caras conocidas, con problemas que todavía no encuentran solución.

Luego de asumir, Baccaro prometió que buscará ordenar las cuentas de la obra social, pero sin recortar a los prestadores. Justamente, los prestadores comenzarán a hacer fila para reclamar un incremento de los honorarios, sin contar los reclamos por deudas que mantiene la obra social con los distintos colegios profesionales.

Baccaro conoce muy bien el funcionamiento del IPS. Es que tuvo dos períodos al frente de la obra social: la primera vez entre julio de 2003 y marzo de 2005, y luego desde 2017 hasta el 2019.

Lo que no deja de sorprender es que dentro del directorio hayan quedado dos personas que estuvieron al frente de la intervención. El primero es Savoy, quien llegó desde la Sindicatura General en febrero de 2025 para ordenar las cuentas de la obra social. En ese momento, desde el Gran Bourg señalaron que la intervención se había decidido porque la obra social tenía un déficit de 25 mil millones de pesos.

El propio Savoy informó a los senadores, un mes después, que el IPS tenía un déficit mensual de 6 mil millones de pesos. Esa ecuación surgía de los 15 mil millones mensuales que el organismo recaudaba de los más de 270 mil afiliados y de los poco más de 21 mil millones que gastaba mensualmente para cubrir sus compromisos.

Lo cierto es que nunca quedó claro si la deuda inicial se canceló ni tampoco qué generó semejante agujero en las cuentas. A Savoy lo acompañó durante el año pasado en la administración Mariano Vittar, quien fue el coordinador de prestaciones del IPS y el encargado de anunciar, "con bombos y platillos", en noviembre pasado, que la obra social rompía el convenio que mantenía con el Círculo Médico. Luego se firmó un nuevo acuerdo y la relación con los profesionales se recompuso. Ahora Vittar también tiene un lugar en el directorio como uno de los directores.

El IPS rechazó las acusaciones del Círculo Médico sobre un supuesto incumplimiento del nuevo convenio. El organismo aseguró que no existen deudas ni mora en los pagos y que las prestaciones se abonan según lo acordado. Además, destacó que recientemente actualizó los valores de consultas y prácticas médicas.

Ahora bien, durante el año de la intervención los problemas con el Círculo Médico, los odontólogos, psicólogos, kinesiólogos, entre otros profesionales, continuaron. Llovieron reclamos por falta de pago, atrasos en los pagos y demoras en la actualización de los montos de las prestaciones y prácticas. Si bien no se dio a conocer el informe final de la intervención, trascendió que se avanzó en denuncias por presunta sobrefacturación de prestaciones médicas, al tiempo que se corrigió el aporte que realizaban algunos trabajadores estatales, que era muy bajo.

Discursos

Durante el acto de asunción, el ministro de Salud, Federico Mangione, agradeció el trabajo realizado durante la intervención y destacó que permitió encauzar el funcionamiento del organismo. "Damos por finalizada la intervención, como dice el decreto, pero antes que nada quiero agradecer al contador Emilio Savoy y al equipo por la gran labor que hicieron. Eso es lo que nos permite poner en funcionamiento al doctor Baccaro para que comience a trabajar junto al equipo completo de Salud Pública", afirmó.

En su primera conferencia de prensa como titular del IPS, Baccaro reconoció que asume en un contexto complejo y con conflictos abiertos con algunos sectores profesionales. Sin embargo, aseguró que la estrategia será apostar al diálogo.

"Claramente los conflictos que se presenten van a ser la primera cuestión que vamos a resolver. Y un conflicto como este se resuelve de una sola manera: con diálogo", afirmó.

En ese sentido adelantó que comenzarán reuniones con los distintos sectores. "La primera reunión que vamos a tener va a ser con los odontólogos, donde vamos a escuchar cuáles son los puntos de fricción que existen entre ellos y el IPS", indicó.

Respecto al escenario que recibe en la obra social provincial, señaló que los problemas inmediatos deberán resolverse sin perder de vista los desafíos estructurales del sistema de salud.

"No hace falta que diga que la situación es compleja en el corto plazo, pero esos problemas no nos pueden hacer perder el mediano y el largo plazo", explicó.

En esa línea, mencionó que las políticas de prevención serán centrales para reducir costos y mejorar la atención. Como ejemplo, destacó la campaña de vacunación antigripal que comenzó esta semana.

"Si conseguimos que nuestros afiliados mayores y personas con patologías de riesgo se vacunen a tiempo, vamos a tener un invierno mucho mejor para ellos y también para el IPS, con menos internaciones y menos complicaciones", explicó.

Sobre las denuncias de sobrefacturación que habían motivado la intervención del organismo, Baccaro señaló que existen investigaciones en curso. "Se iniciaron procesos de investigación que siguen en su marcha. Se han pasado datos a la Justicia y se ha hecho una tarea importante que excede el marco de la obra social", indicó.

El directorio

Martín Rafael Raúl Baccaro: Baccaro estará ahora al frente del IPS y con esto se pone fin a la intervención. Este médico ya estuvo al frente del organismo en 2002 y volvió en 2017.

Emilio Carlos Martín Savoy Uriburu: Savoy, quien hasta ahora era el interventor, será ahora director Ejecutivo de la obra social. Antes estuvo en la Sindicatura General. También fue secretario de Hacienda municipal.

Mariano Cristian Vittar: De acuerdo al boletín oficial, Vittar quedó como director del IPS. Hasta ahora se venía desempeñando como coordinador prestacional del IPS.

Odontólogos piden actualizar montos

Los odontólogos de Salta reclaman la demora en los pagos del IPS, ya que los honorarios que deberían abonarse a 30 días actualmente se liquidan entre 50 y 60 días, además en dos partes del 50%, lo que afecta la economía de los consultorios. También advirtieron que los aranceles perdieron cerca del 25% de su valor real desde enero de 2025.