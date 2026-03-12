PUBLICIDAD

12 de Marzo, Salta, Argentina
Salta

Reclamo vecinal por un baldío abandonado

Vecinos piden limpiar un terreno detrás de Parque La Vega.
Jueves, 12 de marzo de 2026 01:32
El yuyaral cubre el terreno.

Vecinos del barrio Parque La Vega piden que se desmalece la zona y recordaron que el 12 de noviembre del año pasado un pedido formal ante la Municipalidad de Salta para solicitar la limpieza de un terreno baldío ubicado detrás del complejo habitacional, en cercanías de la avenida Gaucho Méndez.

El reclamo quedó registrado en la Dirección General de Mesa de Entradas del municipio bajo el expediente N.º 78.610, en el que los vecinos pidieron la intervención municipal para sanear el predio. En el escrito señalaron que el terreno se transformó en un lugar donde personas arrojan basura de manera habitual.

En la presentación también se adjuntó una captura satelital de Google Maps donde se delimita el área en cuestión. Se trata de una franja de terreno extensa ubicada detrás de los bloques del barrio, que corre paralela a los edificios y limita con sectores descampados.

Es un amplio baldío cubierto por vegetación alta y maleza, atravesado por caminos de tierra y sin ningún tipo de mantenimiento visible.

Hay inseguridad por las malezas.

El sector se encuentra a pocos metros de los edificios del barrio y de calles internas de tierra, lo que genera preocupación entre los residentes por el riesgo ambiental y sanitario que implica la acumulación de residuos y la falta de limpieza.

Quienes impulsaron la solicitud señalaron que el objetivo es que el municipio realice tareas de limpieza, desmalezado y control, ya que sostienen que el lugar se ha convertido en un punto donde personas arrojan residuos y desperdicios.

A pesar de haber realizado la presentación formal hace varios meses, los vecinos aseguran que hasta el momento no hubo intervención y que el terreno continúa en las mismas condiciones.

 

