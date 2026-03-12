El río Bermejo arrecia sobre los parajes de Rivadavia banda Sur

Las postales son insólitas en Rivadavia Banda Sur. El modo en que la gente se rinde ante la bravura del río, conmueve. En el paraje El Ciénego, a 15 kilómetros de La Unión, el popular músico Germán Alzogaray estuvo horas con su acordeón derramando penas por otro revés del río, sobre su lancha, frente a su rancho inundado. En otras lanchas, gente con cabras y perros intentando no perder lo poco que les dejó la corriente zaina del Bermejo. Ya no se trata de salvar la cama ni la heladera que tanta falta les hace ahí donde las temperaturas altas son extremas. Los animalitos y el acordeón. Los valores sobre lo imperante de la naturaleza.

El vecino Javier se comunicó desde la inhóspita zona con El Tribuno para avisar: "Hubo una gran inundación en Rivadavia banda sur por la crecida y el desborde del río Bermejo, está todo bajo el agua, quedaron anegadas las casas, los animales, hay muchos vecinos que perdieron todo, y es literal, se quedaron sin casa. Hay familias que aun no fueron rescatadas y evacuadas. Incluso las autoridades provinciales intentaban llegar con ayuda aunque les resultaba muy dificultoso".

Puestos y parajes como San Felipe, Chañaral, La Toma, El Cocal, La Esperanza, El Ciénego están afectados por el desborde del río Bermejo que desde hace días viene descontrolado por las intensas precipitaciones en la cuenca alta de Bolivia. También crece el río Teuquito, que ya inundó el paraje El Divisadero. En ese puesto está ubicada la escuela Fortín Argentino que también está muy afectado por el agua.

Monitoreo de los ríos

El Gobierno de la Provincia, por medio del Comité de Emergencias Climática integrado por distintos organismos provinciales continúa con la vigilancia y el relevamiento hidrológico permanente sobre los distintos ríos que presentan situaciones de riesgo en comunidades ribereñas.

En Santa Victoria Este, se mantiene un relevamiento específico en sectores como KM 2, Monte Carmelo, Hito 1 y La Puntana. Durante la madrugada de ayer, el caudal del río Pilcomayo alcanzó 5,80 metros de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Recursos Hídricos, por lo que se realizan recorridos preventivos continuos con el apoyo de la División Lacustre de la Policía y personal de Gendarmería Nacional en zona de puestos fronterizos.

"Llevando las chivitas a lo seco", la resiliencia.

En tanto, se mantienen trabajos preventivos y de asistencia a las comunidades cercanas a los ríos Bermejo, Tarija e Itaú, situación que afecta a poblaciones de los municipios de Rivadavia Banda Norte, Rivadavia Banda Sur, General Mosconi y Aguaray. En el sur de la provincia se mantiene una estricta vigilancia sobre el río Juramento, donde personal de Defensa Civil, junto a la Policía y equipos técnicos municipales monitorean el comportamiento del caudal del Embalse El Tunal.