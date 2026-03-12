Villarruel y el viaje de la esposa de Manuel Adorni

La vicepresidenta Victoria Villarruel, difundió ayer una publicación donde varios de sus seguidores se manifestaron en contra del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de distanciarse, una vez más, del Gobierno nacional.

A través de un irónico mensaje que criticaba el viaje de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, a Nueva York, Villaruel ratificó frases que denostaban la actividad del funcionario y las promesas de campaña de Javier Milei en contra de "la casta".

"Adorni dijo que fue con su mujer a EEUU porque su trabajo 'es muy sacrificado'. Chau, me voy a la m…..", afirma uno de los mensajes, mientras que el otro recordó que "menos mal que el ajuste lo iba a pagar la política".

Hace meses que la relación entre Milei y Villarruel muestra públicamente una ruptura total. En la última entrevista que dio el Presidente y al ser consultado sobre el supuesto pedido de renuncia a la Vicepresidenta, aseguró que eso no sucederá y que "ella es quien debe decidir" si continuará en su función o no: "Nos eligieron hasta el 2027", coronó Milei.

"Confesó delitos"

El diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas) afirmó ayer que, cuando Adorni, admite que su esposa viajó en el avión presidencial, "está confesando varios delitos" como "malversación de fondos, abuso de autoridad y violación de la ley de ética pública".

En tono irónico el diputado de origen socialista dijo: "Adorni es como el genio de la lámpara, porque su esposa tenía el deseo de viajar a Nueva York y él frotó la lámpara y se lo cumplió, Eso sí, el genio hace milagros y después ve quién los paga". Además, adelantó que ya presentó "un pedido de informes en la Cámara baja" y un pedido de acceso a la información pública.