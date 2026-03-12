Sáenz en EEUU: "Damos confianza"

El gobernador Gustavo Sáenz participó ayer en una nueva jornada de Argentina Week, el foro institucional que reúne a las autoridades del gobierno argentino con el sector financiero y corporativo de los Estados Unidos. Las actividades se desarrollaron en la sede del Bank of America bajo el lema "Ruta de Argentina hacia el crecimiento liderado por el mercado".

En el marco de estas actividades, el gobernador destacó la importancia de la presencia de los diez gobernadores: "Cada provincia está mostrando el potencial que tiene, sobre todo en lo que hoy el mundo demanda, los minerales críticos. El norte tiene todo lo que tienen todas las provincias: oro, plata, energía, agroindustria, por los climas que tiene, pero además tiene una ubicación privilegiada".

Sáenz enfatizó que la presencia de los gobernadores en el foro es brindar certezas al mercado internacional. "Creo que hoy lo fundamental de la presencia de gobernadores de distintos signos políticos tiene que ver con dar confianza, previsibilidad y seguridad jurídica a aquellos que pretenden invertir. Es decirles que, independientemente de que los gobiernos vayan cambiando, hay políticas de Estado que deben mantenerse", afirmó.

Respecto al clima de inversión, el gobernador reconoció los desafíos del país pero ratificó el compromiso institucional de las provincias: "Los inversores quieren invertir, pero tienen ese miedo razonable de que ante un cambio de gobierno cambien las reglas de juego. Nosotros estamos dando esa garantía de estabilidad en el tiempo".

El mandatario salteño resaltó que las inversiones en minería dinamizan la economía local desde el momento mismo en que comienzan las exploraciones además de más fuentes de trabajo.

Durante la jornada, disertó el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quienes detallaron los pasos hacia la estabilización.

Con foco en Energía y Tecnología también se desarrolló un bloque de trabajo con directivos de las empresas Chevron, YPF, Vista Energy y Pan American Energy para analizar el panorama de inversiones en recursos naturales.

Además se hicieron sesiones sobre economía del conocimiento y tecnología, con la presencia de líderes de empresas como Mercado Libre, Globant y Ualá.

La jornada cerró en las oficinas de Microsoft con una recepción de AmCham, donde se entregarán premios a representantes del sector privado encabezados por los embajadores Alejandro Oxenford y Gerardo Werthein.